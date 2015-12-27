“Sırada Sen Vardın!..”

Hekimhan’a bağlı Basak Köyü’nde 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de ağır yaraladıktan sonra kayıplara karışan katil zanlısı, 10 gün sonra olayın meydana geldiği köyde babasına ait evin çatı katında ayağından vurularak yakalandıktan sonra Malatya’ya getirilerek tedavi altına alındı.

Hekimhan ilçesinin Basak köyünde, 17 Kasım Pazar saat 01.00 sıralarında, köyde çiftçilik yaptığı belirtilen 45 yaşındaki Ali Kaya, bazı evlerin kapı ve pencerelerine vurup çıkanlara pompalı tüfekle ateş açmıştı. Saldırı sonucu bekar olduğu bildirilen 37 yaşındaki Taman Arayıcı, köy düğünlerinde zurnacılık yapan 35 yaşındaki Murat Sarıkaya ile bu şahsın ablası olduğu bildirilen 52 yaşındaki Fadime Çalışkan ölmüş, 55 yaşındaki Bessey Arayıcı ile 37 yaşındaki Hikmet Arayıcı da ağır yaralanmıştı. Yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılırken, güvenlik güçleri olaydan sonra kaçan zanlının peşine düşmüştü.

Olaydan sonra jandarma ekiplerinin köyün çevresinde yaptığı tüm aramalara rağmen katilin izine rastlanmamıştı. Katil zanlısının kaçarken bazı kişileri daha öldüreceğini söylemesi nedeniyle olaydan sora 10 gün süreyle köyde jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alınmıştı.

Bu sabah saatlerinde jandarma köydeki tüm evleri tek tek ararken, zanlı bir süre önce vefat eden babasının evinin çatısında yakalandı. Jandarma ekiplerinin baskını esnasında üzerinde silah bulunan katil zanlısı, tabanca ile ateş açılarak ayağından ve elinden vuruldu. Katil zanlısının çatı katında kendisine barınak yaptığı kaydedildi.

İlk tedavisi Hekimhan Devlet Hastanesi’nde yapıldıktan sonra Malatya Devlet Hastanesi’ne getirilen katil zanlısı için burada yoğun güvenlik önlemleri alındı. Özel harekat polisi ile birlikte çevik kuvvet ve 5 ayrı resmi araç da ambulansa eşlik etti.

Katil zanlısı götürüldüğü hastanede bir gazetecinin “Sırada kim vardı?” sorusuna, “Sen vardın” cevabını verdi.

Ali Kaya, Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevkedildi. Geniş güvenlik önlemleri altında sevki yapılan Kaya, TÖTM’ye götürülürken, eşlik eden güvenlik görevlilerinin yanı sıra polis kavşaklarda da önlem aldı.