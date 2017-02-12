Şire Pazarı’nda Hijyen Denetimi

Vali Mustafa Toprak, Büyük Şire Pazarı’ndaki çalışmalardan birisi olan iş yerlerinin hijyen yönünden denetimleri hakkında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit’den brifing aldı.

İl Müdür Vekili Macit, kendisinin başkanlığında Gıda ve Yem Şube Müdürü ve Gıda Kontrol görevlileri ile birlikte yaptıkları denetimler hakkında bilgi verirken “Gerek üretici, gerek tüccar ve gerekse ihracatçılarımız tarafından katma değeri yüksek ürün satışının gerçekleştirilmesi amacıyla Büyük Şire Pazarında 5996 sayılı kanun kapsamında işyerlerinin teknik ve gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyoruz. Sayın Valimizin talimatları ve yapılan toplantılarda alınan kararlar gereği hem Müdürlüğümüz ve hem de paydaş kuruluşlar olan Borsamız, Battalgazi ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Emniyet ve Halk Sağlığı ekipleri ile koordinasyon ve güç birliği içerisinde çalışıyoruz. İlk önce ilgilileri eksiklikler konusunda ikaz ediyoruz, rehberlik ediyoruz ve ürün hijyeni açısından olması gereken ve almaları uymaları gereken tedbirleri kendilerine bildiriyoruz.” dedi.

Vali Toprak da “Kayısımızı, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar daha hijyenik ortamlarda muhafazasını ve sevkiyatını sağlamanın gayreti içerisinde olmalıyız. Kanunlar çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürürken konu ile ilgili paydaşların da buna dâhil edildiğini, Ticaret Borsasından ivedilikle site yönetiminin oluşturulmasını yada mevcut site yönetiminin vecibelerini yerine getirmeleri için çalışma sonucunu beklediklerini, böylelikle daha iyi sonuç alınacağını ifade etti.

Vali Toprak, “İlimizin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yer tutan kayısının tedarik zincirinin geliştirilmesi için kurulan komisyon tarafından yapılan denetimler aralıksız sürdürülecek olup, herkesin kayısımızı, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar daha hijyenik ortamlarda muhafazasını ve sevkiyatını sağlamak amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Büyük Şire Pazarının hijyen yönünden denetimleri sürdürülürken ilgili diğer kurum ve kuruluşlarımızda görev alanlarına giren konularda denetim ve kontrollerini devam ettirecek olup, Büyük Şire Pazarında yaşanan sorunlar çözüme kavuşturulacaktır.“ dedi.

Vali Toprak, Büyük Şire Pazarının sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortamda faaliyetlerini sürdürmesi amacı ile katkı sağlayan herkese teşekkür ederek Büyük Şire Pazarının layık olduğu şekilde hizmet vermesi için yapılan çalışmaların takipçisi olacağını, çünkü mesafe alındıkça siteye güven ve ürünün alın terini karşılayacak şekilde değerini daha iyi bulacağını, ancak bu konuda her kesimin desteğini daha fazla hissetmek istediklerini ifade etti.

Vali Toprak kayısının hasadından, işleme,depolama pazar, ihracatçı vb alanlardaki her aşamada gerek eğitim çalışmaları ve gerekse hijyen denetim çalışmalarını hızlandıracaklarını böylece kayısıyı emek ve alınteri açısından hakettiği yere getirmek istediklerini belirtti.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com