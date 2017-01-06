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Malatya Haber -

Şirepazarıspor Kuruldu

Şirepazarıspor Kuruldu
  • 06.01.2017
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Malatya amatör futbolunda yeni bir kulüp daha hayata geçti. Kayısı logosuyla hizmet verecek olan Şirepazarıspor resmen kuruluşunu gerçekleştirdi ve faaliyetlerine başladı.

Kuruluşunu tamamlayan ve Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) evraklarını teslim eden Şirepazarıspor, ilk olarak futbolcu seçmelerini gerçekleştirecek. Sarı yeşilliler, 15 Ocak’ta futbolcu seçmelerini yapacak. Kulüp, futbolcu seçmelerinin nerede ve hangi saatte yapılacağını ise sosyal medya hesabından duyuracak.

Yeni Malatya Gazetesi

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