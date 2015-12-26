‘Şırınga’da Tutuklama Yok

Malatya’da “Şırınga” kod adlı medikal yolsuzluğu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 12’si doktor, 2’si bayan toplam 34 kişiden 1’i doktor 7’si savcılıkça, tutuklanma istemiyle mahkemeye verilen 11’i doktor 27’si de mahkemece “adli kontrol ve kefaleten” serbest bırakıldı.

SUÇLAMA..

Geçtiğimiz Pazartesi günü, polisin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönetiminde sürdürdüğü bir medikal yolsuzluğu soruşturmasının ardından, 11’i doktor olmak üzere toplam 33 kişi gözaltına alınmıştı. Aynı gün öğleden sonra Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde TCK 235 (İhaleye Fesat Karıştırmak), Rüşvet Alıp Vermek, Görevi Kötüye Kullanmak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Zarara Uğratmak suçları kapsamında,

24 Mart 2008 günü Malatya il merkezinde icra edilen operasyonda;

12 medikal firma sahibi ve bu firmada çalışan 2 şahıs,

Malatya Devlet Hastanesi (4),

Beydağı Devlet Hastanesi (8),

Turgut Özal Tıp Merkezi (4),

Akçadağ Devlet Hastanesi (2),

Doğanşehir Devlet Hastanesi (1)

kamu görevlisi olmak üzere toplam 33 şüpheli (14ü vatandaş, 19u kamu görevlisi) yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda devam etmektedir. şeklinde bir açıklama yapılmıştı.

Polisin “Şırınga” diye adlandırdığı operasyon kapsamında Salı günü de bir doktorun gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 34’e yükselmişti.

TABİP ODASI AÇIKLAMASI VE SONRASI..

Tabip Odası, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, operasyon nedeniyle hekimlerin tedirgin çalıştığı, ayrıca gözaltılar yüzünden bazı bölümlerin kapandığını öne sürmüş, gözaltına alınanlarla ilgili işlemlerin bir an önce tamamlanmasını istemişti.

Gözaltına alınanlar, Perşembe günü öğleden önce iki polis midibüsüyle adliyeye getirildiler. Akşam saatlerinde 1’i doktor 7 kişinin savcılıkça serbest bırakıldığı, 11’i doktor 27 kişinin ise tutuklanma istemiyle 1. ve 2. Sulh Ceza Mahkemelerine sevkedildiği bildirildi. Zanlı sayısının fazla olması nedeniyle iki ayrı mahkemenin işlem yaptığı öğrenildi.

Adli işlemlerin saat 21.45 sıralarında tamamlandığı, tutuklanma istemiyle mahkemeye verilen 27 kişinin de “Adli kontrol ve kefalet” şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

DOKTORLARDAN 20’ŞER BİN YTL KEFALET ÜCRETİ..

Mahkeme, şüphelilerin sabit ikametgah sahibi olması, kaçma ihtimallerinin bulunmaması, delillerin toplanmış olması ve tutuklama sebeplerinin oluşmaması nedeniyle tutuklama taleplerinin reddine karar verdi. Mahkeme 11 doktorla ilgili de bir hafta içerisinde bir defada Malatya Muhasebe Müdürlüğü’ne yatırılıp makbuzu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ibraz edilmek üzere 20’şer bin YTL güvence (kefalet) ücreti, diğer şüphelilerden de 5’er bin YTL güvence alınmasına, tamamının soruşturma ve kovuşturma süresince yurt dışına çıkmaktan yasaklanmalarına, yine adli kontrol hükümlerine uymamaları halinde hemen tutuklanacaklarının kendilerine ihtar edilmesine karar verdi.

Serbest bırakılan şahıslar, adliye önünde bekleyen yakınlarınca sevgi gösterileriyle karşılandılar.

Bu arada, operasyonun devam ettiği, yeni bazı gözaltıların da olabileceği belirtildi.

KİMLER GÖZALTINA ALINMIŞTI?

Şırınga Operasyonunda gözaltına alınanların şunlar olduğu öğrenildi:

DOKTORLAR: TÖTM Ortopedi’den Prof.Dr. İ.E., Doç.Dr.N.E., Doç.Dr. K.E., Dr. M.C., Beyin Cerrahi’den Doç.Dr. A.K., Beydağı Devlet Hastanesi’nden Beyin Cerrahi Dr. V.T., Plastik Cerrahi Dr.C.Y.D., Kalp Damar Cerrahi Dr.M.G., Ortopedi Dr.C.I., Malatya Devlet Hastanesi Anestiyoloji Dr.M.A., Beyin Cerrahi Dr.A.K. ve Akçadağ Devlet Hastanesi Dr. R.D.,

HASTANE ÇALIŞANLARI: TÖTM’den Ş.M., Doğanşehir Devlet Hastanesi’nden N.A., Akçadağ Devlet Hastanesi’nden H.İ., Malatya Devlet Hastanesi’nden H.A.Ö., Beydağı Devlet Hastanesi’nden H.A., H.K., A.Ö. ve B.T.

MEDİKALCİLER: H.S., R.K., M.A.Y., B.O., Y.H.E., İ.İ., C.D., İ.Ç., O.S., S.Ç., M.K.A. ve N.K. ile bayanlar D.S. ve E.B.