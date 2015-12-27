Şirketlerin Düellosu!

Malatya Belediyesi’nin 2. kez iptal edilen temizlik ihalesiyle ilgili İstanbul orijinli firmadan suçlamalara yanıt ve karşı iddialar gelirken, Belediye Esenlik Şirketi’nden de firmanın iddialarına yanıt verildi.

FİRMANIN AÇIKLAMASI..

15 Ocak Cuma günü yapılması gereken, işi 20 yıldır yapan Belediye Esenlik Şirketi ile ilk kez bu yıl şartnamedeki bazı değişikliklerin ardından ihaleye talip olan İstanbul orijinli Akmercan Şirketi’nin teklif verdiği, işçilerin tepkisi üzerine, itiraz gerekçe gösterilerek iptal edilen temizlik ihalesiyle ilgili söz konusu şirket Çarşamba günü şu açıklamayı yapmıştı:

“Konu: 15.01.2010 tarihinde yapılan Malatya Belediyesi Temizlik-İlaçlama ve Çöp Toplama ihalesi sırasında yaşanan hukuksuzluklar ve sonrasında yerel basında şirketimiz hakkında çıkan asılsız haberler konusunda basını ve kamuoyunu bilgilendirme bültenidir.

15.01.2010 tarihinde Malatya Belediyesi Temizlik-İlaçlama ve çöp Toplama İhalesi için şirketimizin ortaklarından ve yetkili müdürü Şerafettin Akmercan ve şoförü Malatya’ya intikal etmiştir.Şirketimiz yurtdışında ve yurtiçinde yüzlerce ihaleye iştirak etmekte,dürüst ve rekabet ortamı içinde tekliflerini sunmaktadır,Türkiye tarihinde daha önce duymadığımız, şirketimiz: İçinde ilk kez yaşadığımız şekilde,işi halen yapmakta olup,gelecek dönem işi için ihaleye teklif veren şirketin işçilik eylemi kılıfı altında çok önceden organize edilmiş ihaleye katılacakların linç edileceği, fiziken eylem yoluyla engellediği bir ihaleyi yaşadık.

Akmercan yetkilisi Şerafettin Akmercan’ın içeriye girmesine,mevcut iş yapan şirketin çalışanları engel olmuş,Şerafettin Akmercan’ı darp etmiş,hakaret etmiş ve tehdit etmişlerdir.Bunun üzerine emniyet güçleri Şerafettin Akmercan’ı kaçırarak belediye binasının arka kapısından ihalenin yapılacağı salona almışlardır.

Şirketimiz tüm Türkiye çapında ve dünyanın değişik yerlerinde herkese açık olan ihalelere iştirak etmektedir.İlk kez böyle organize edilmiş bir eylem ile karşılaştık.Kamu İhale Kurumumun amacı kamu ihalelerine Kanun’un belirlediği şartlar çerçevesinde katılımı sağlamak, ihalelerde daha rekabetçi ortamı sağlamak ve dolayısıyla kamunun daha rekabetçi ortamda,daha uygun şartlarda en iyi hizmeti almasına imkan sağlamaktır.

Malatya’da temizlik ihalesi sürecinde yaşanan olayların aslında en basit izahı rekabetçi şartların oluşmasına imkan sağlayacak aktörlerin girişinin organize eylemlerle engellemeye çalışmasıdır.Bu eylemlerin hepsi Kamu İhale Kanunu ve Türk Ceza Kanunu bakımından suç teşkil eden eylemler olup. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma başlatılması için gerekli suç duyuruları şirketimiz tarafından yapılmıştır.

Bu ihale ile ilgili yerel basında çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılması hasıl olmuştur.

Bunlardan birincisi şirket yetkilimizin silah çektiği yönünde emniyet güçlerine yapılan iftira niteliğindeki beyanlardır.İhbar üzerine Şirket yetkilimiz.araç ve şoför aranmış silahlan olmadığı ve yapılan şikayetin asılsız olduğu tespit edilmiştir.Böyle bir silah çekme hadisesi yoktur.Haksız iftirayı atan ve attıranlar hakkında gerekli suç duyuruları da yapılmıştır.

İkinci hatalı değerlendirme, mevcut işçilerin işlerini kaybedecekleridir. Akmercan şirketi ihalesini kazandığı ilin mevcut kadroları içinden işi yürütmekte.Tüm yakıt,onarım,işçilik ihtiyaçlarını o ilin kaynağından sağlamaktadır.İşçiler provakasyon ortamı sağlanarak işin başkalarına gitmesini engellemek için kullanılmıştır.

İşçilere “işinizi kaybedeceksiniz” korkusu yayılarak kullanılmış ve ihalenin iptalini sağlanmıştır.

Anadolu’da bazı illerde ilk kez kıdem tazminatı ve diğer işçilik hakları şirketimiz tarafından ödendiğinde işçilerin bundan haberlerinin olmadığını , belediye başkanlarının buna şaşırdıklarına çok şahit olduk. Dolayısıyla şirketimizin en hassas olduğu konulardan birisi işçilik haklarıdır.Aldığımız işlerde kimse İşinden olmadığı gibi kimse de işçilik alacaklarından mahrum bırakılmamıştır.

Ayrıca şirketimiz Malatya Belediye’sinin eski başkanının yönetimde olduğu tarihler de de bazı ihalelerine katılmış en düşük ve en uygun fiyat vermelerine rağmen değişik gerekçelerle bu ihaleler iptal edilmiştir.

Diğer bir konu şirketimiz bazı siyasi parti ve kamu yöneticilerinin şirketimizle irtibatlandırılmaya çalışılmasıdır.Şirketimiz 1991 yılından bu yana ülkemizin bir çok ilinde ve kurumunda kamu İhalelerine katılmakta ve gerekli hukuki şartlarını yerine getirmesinden dolayı, binlerce İnsanı şirket bünyesinde istihdam etmektedir.Şirketimiz bugüne kadar katılmış olduğu şartları yerine getirmesinden ve uygun fiyatları vermesinden dolayı çok sayıda ihale şirketimiz tarafında kalmıştır.

Bağlı olduğumuz vergi dairesi nezninde altıncı sırada devlete en çok vergi veren şirket olmuştur.

Sonuç olarak yukarıda belirttiğimiz açıklamalardan da anlaşıldığı üzere;

-Şirketimiz kurulduğu 1991 yılından bu yıla kadar sürekli kamu yararını gözetmiştir.

-Yaptığı tüm işlerde kimseyi mağdur etmemiştir.

-Malatya Belediyesinin Temizlik-ilaçlama ve Çöp Toplama ihalesi şirketimizde kalması halinde;-bundan önce,yeni aldığımız yerlerde olduğu gibi (öncelikle daha önce aynı işi yapan işçiler çalıştırılmıştır.)

-Bu büyüklükte ülkemizde ve dünyanın bir çok ülkesinde faaliyet gösteren bir şirket olarak, nüfusuna kayıtlı olmaktan büyük şeref duyduğumuz MALATYA’ mızın belediyemizin ve Malatyalı hemşerilerimizin rahatsız olacağı hiçbir eylem ve faaliyet içinde olmamızın mümkün olmadığını tüm Malatyalıların bilmesini arz ederiz.”

ESENLİK’TEN YANIT..

Firmanın açıklamasındaki iddialar üzerine Belediye Esenlik Şirketi’nden de Perşembe günü şu açıklama geldi:

“15 Ocak 2010 tarihinde yapılan ancak iptal edilen Malatya Belediyesi Temizlik-İlaçlama ve Çöp Toplama ihalesi ile ilgi olarak dün bazı basın yayın organlarında şirketimiz ve çalışanları hakkında çıkan haberleri üzüntü ile takip ediyoruz.

Belediyemizin belli bir rakamı aşan hizmetlerde mutlaka ihale yapması gerekmektedir. Dolayısıyla Türkiye’deki tüm şirketlerin gelip ihaleye girmesi ve ihalede teklif vermesi en doğal hakkıdır, herhangi bir kısıtlama da getirilemez.

Şirketimiz Esenlik 20 yıllık bir geçmişi olan, yapılanması ve çalışmalarıyla ilimiz Malatya ile et ve tırnak misali iç içe girmiş, özdeşleşmiş bir şirkettir. Bahse konu ihale sabahı şirketimiz çalışanları her gün olduğu gibi işlerini yapmak için görevlerinin başında çalışmalarını yapmaktadırlar. Ancak temizlik işçilerimiz 15 Ocak sabahı şirketimizin bilgisi dışında sabahın erken saatlerinde ihalenin yapılacağı Belediye binası yanında bir kaç kişi guruplaşmaya başlamışlardır.

Sabah mesai başlamadan yaşanan bu olaylar temizlik işçileri tarafından hızla duyulmaya başlamış, ihalenin kaybedilmesiyle işlerini kaybetme korkusu ile bir anda temizlik işçileri Malatya Belediye binasının yanında, temizlik yapmak için çıktıkları araç ve gereçlerini alarak toparlanmaya başlamışlardır.

Bu tatsız olayın duyulması ile birlikte temizlik işinde çalışan sorumlular ve genel müdür yardımcımız işçilerin toplanmaya başladığı Malatya Belediye binası önüne gelerek işçileri sakinleştirmek ve dağıtmak için çaba sarf etmişlerdir. Belediye başkan yardımcımız Ertan Mumcu ve şirketimiz genel müdür yardımcısı Hulusi Poyraz tarafından yapılan uyarılar sonucunda Belediye binasına giriş çıkış yapılması için işçilerin daha duyarlı davranmaları sağlanmıştır. Tüm uyarılara rağmen ikna edilemeyen temizlik işçileri genel müdürümüz Hacı Uğur Polatın olay yerine gelmesiyle olup bitenleri anlatarak, genel müdür Polat ikna çabaları sonucu dağılmışlardır.

Şirketimiz yıllardır Malatyanın temizlik işlerini sorunsuz, sıkıntısız ve problemsiz bir şekilde yapmaktadır. Şirketimiz çalışan ve yöneticileri, Esenlik markasını bölgede bir güç, küreselleşen Dünyada Anadolu sermayesinin sesi olmak için çıtasını yükselterek çalışmaktadır.

Esenlik ltd. Şti. İlimizde bir çok alanda hizmet vermekte ve bu hizmetlerini Malatya halkı güven ve desteğiyle taçlandırmaktadır. Bu güven ve desteğe layık olmak için şirketimiz gece gündüz demeden çalışmakta, Malatyada ulaştığı bu hizmet kalitesini bölgesine taşımak için enerjisini harcamaktadır.

Bu şirketin asıl sahipleri gücünü aldığı halkına karşı 20 yıllık geçmişinde bugüne kadar en küçük bir leke dahi bulunmamaktadır. İlimizde kazandığını yine ilimize hizmet olarak sunmaktadır. Şirketimiz her yıl olduğu gibi bu yılda ödediği vergi ve yatırımlarla ilklerde olmuştur.”