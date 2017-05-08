Şırnak’ta Terör Örgütüne Büyük Darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak İncebel Dağları-Kato bölgesinde yürüttüğü Şehit J.Bnb.Ahmet KARAMAN-2 operasyonu’nda PKK’ya ait bugüne kadarki en kapsamlı silah ve malzemeyi ele geçirdi.

Konu ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada; “23’üncü J.Snr.Tüm.K.lığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8’inci J.Komd.A.K.lığı emir-komutasında; Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek, Bölücü Terör Örgütü’nün kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla güvenlik korucuları ile takviyeli 3xJ.Komd.Tb. ile İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017’de başlayan Şehit J.Bnb.Ahmet KARAMAN-2 Operasyonu zor arazi ve hava şartlarında 19 gündür aralıksız devam etmektedir. Operasyon bölgesinde şimdiye kadar Bölücü Terör Örgütü mensuplarının kullandığı 25 adet mağara tespit edilmiştir. Mağaraların aramalarına emniyetli bir şekilde devam edilmektedir. 06-07 Mayıs 2017 tarihlerinde tespit edilen mağaralarda yapılan aramalarda başta çeşitli çaplarda havan silahları, Doçka Uçaksavar Silahı, Biksi Makineli Tüfekleri, Kaleşnikof Piyade Tüfeği olmak üzere çok sayıda silah, teçhizat ve mühimmat ele geçirilmiştir. Söz konusu mağaraların Bölücü Terör Örgütü’nün Türkiye’deki ana silah ve mühimmat deposu olduğu değerlendirilmektedir. Ele geçirilen silah, mühimmat, teçhizat ve yaşam malzemeleri ile BTÖ’nün lojistik desteğine Şırnak’ta son yılların en büyük darbesi vurulmuştur. Anılan silah, teçhizat ve mühimmatın bugüne kadar icra edilen TMH operasyonlarında bir seferde örgütten ele geçirilen en fazla malzeme olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca, mağaraların içine erişimi sağlayacak ve onları kullanılmaz hale getirecek makinelerin operasyon bölgesine gönderilmesi maksadıyla, Kato Dağı eteklerinden zirvesine doğru yol yapımı çalışmaları 8 dozer, 3 ekskavatör ve çeşitli iş makineleri ile devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu kapsamında ele geçirilen malzemelerin bir kısmı şöyle:

“237 kaleşnikof piyade tüfeği, 23 G-3 piyade tüfeği, 9 biksi makineli tüfek, 8 dragunov kanas tüfek, MG-3 makineli tüfek, zagros keskin nişancı tüfeği, doçka uçaksavar silahı, M-16 piyade tüfeği, 2 HK-33 piyade tüfeği, 3 mavzer tüfeği, 9 pompalı tüfek, 3 av tüfeği, 9 RPG-7 roketatar, 2 lav silahı, 7 çeşitli çapta havan ile 57 bin 540 7,62 milimetre mühimmatı, 32 bin 242 biksi mühimmatı, 7 bin 330 doçka mühimmatı, 4 ton amonyum nitrat patlayıcı, 240 el bombası, 236 anti personel roketatar mühimmatı, 16 anti tank mayını, 4 anti tank roketatar mühimmatı, çok sayıda teçhizat ve yaşam malzemesi.”

DİYARBAKIR’DA..

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bayrak-51 operasyonu kapsamında, Diyarbakır/Silvan İlçesi kuzeydoğusunda bölücü terör örgütüne ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Diyarbakır/Silvan İlçesi kuzeydoğusunda icra edilen Bayrak-51 operasyonu kapsamında, temas araması esnasında (Kazandağı Köyü) toprağa gömülü vaziyette 1 adet Doçka Uçaksavar silahı, 1 adet Kanas Keskin Nişancı Piyade tüfeği’ne ilave olarak, 1’i arama yapılan evde olmak üzere 4 adet AK-47 P.Tf., 1 adet Baretta marka tabanca, (691 adet Doçka, 2.057 adet Bixi, 10 adet Kannas, 552 adet M -16, 31 adet AK-47 Piyade tüfeği’ne ait olmak üzere) toplam 3.311 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir” denildi.

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