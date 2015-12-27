Sırt Ağrısından Korunmak İçin..

Yanlış oturma, duruş bozukluğu, fazla uzanma veya ağır kaldırma gibi davranışların hepsi sırt ağrılarına yol açıyor. Ama bunların hepsinin bir çaresi var. Yeter ki siz üşenmeden doktorların ve uzmanların tavsiyelere kulak verin.

New York Üniversitesi Tıp Okulu’ndan kas ağrıları araştırması direktörü Dr. Norman Marcus, sırt ağrısından korunmanın yollarını şöyle anlatıyor:

1. Yatağınız sorun oluşturabilir. Fizikçiler, yatakta ani hareket etmemenizi , çok dönmemenizi ve yay sistemi bozulan yataklardan kurtulmanızı öneriyorlar.

2. Ekranı görmek için başınızı kaldırdığınızda kaslarınızın boynunuzda ağrıya yol açmasına rağmen, uzanırken televizyon izlemek ya da kitap okumak sırt ağrısından kaçınmanın en iyi yoludur.

3. Uzun süre belirli bir pozisyonda kalmak vücudunuzdaki postüral kaslarınız üzerinde baskı yapar. Bunu önlemek için sık sık pozisyon değiştirin.

4. Bacaklarınızı uzatın. Doktorlar, belirli bir yerde (örneği, tiyatro ya da sinemada) saatlerce oturuyorsanız, bacaklarınızı uzatmanızı tavsiye ediyorlar. Bu sırtınızın ve kalça kaslarınızın hareket etmesine yardım eder.

5. Düzenli olarak kullanılan ev aletlerini kolayca erişilebilir raflara koyun. Böylece eğilmek ya da yukarıya uzanmak zorunda kalmazsınız.

6. Cüzdanınızı arka cebinize koymayın. Marcus, erkeklerin otururken cüzdanlarını arka ceplerine koymalarının kronik ağrıya neden olabileceğini belirtiyor.

7. Ağır eşyalar kaldırmaktan kaçının. Eğer kaldırmanız gerekiyorsa, birinden yardım isteyin ve yardım gelene kadar bekleyin.

8. Kaldırmak zorunda kaldığınızda ise, dizleriniz ve kalçanızla eğilin. Ağır nesneleri kaldırırken eşyayı vücudunuza yaklaştırın. Böylece bacak kaslarınız maksimum basıncı taşıyacaktır.

9. Kar kürelemeye başlamadan önce kısa bir yürüyüş yapmak iyi bir fikirdir. Aynı zamanda, daha küçük kürek palası, aldığınız kar kümelerini sınırlandıracaktır. Çünkü kar oldukça ağırdır.

10. Kadınlar, hamilelikten ve postüral ile karın kaslarını güçlendirdikten sonra kilo vermeyi denemeli. Çünkü bu kaslar hamilelikte güçlerini kaybeder ve gerginleşir.