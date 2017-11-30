Sis Etkili Oldu
Malatya’da sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oldu.
Perşembe sabahı etkili olan sis günlük hayatı olumsuz etkilerken kentte görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sis özellikle sürücüleri olumsuz etkilerken sürücüler trafikte ilerlemekte zaman zaman zor anlar yaşadı.
Meteorolojiden alınan bilgilere göre sisin akşam saatlerine kadar etkili olacağı öğrenildi.
iha
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