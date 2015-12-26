Sıska ve Obez Çocuklar Saptanacak

İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nun Vali Halil İbrahim Daşöz başkanlığındaki toplantısında, “İl Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu” oluşturulması kararlaştırıldı. Bu kurul obezitenin (aşırı şişmanlık)önlenmesi için çalışacak. Milli Eğitim de, “aşırı zayıf ve obez” çocukları saptayacak..

Kurulun Kasım ayına ilişkin toplantısında alınan kararlar şöyle açıklandı:

“İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kasım ayı olağan toplantısını yapmak üzere 28.11.2007 Çarşamba günü Vali Halil İbrahim DAŞÖZ başkanlığında Valilik toplantı salonunda toplanmış,

1- Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün 30.11.2007 tarih ve 35867 sayılı yazıları gereğince ; İlimizde İl Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu oluşturularak , sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam ile ilgili ilde yapılacak olan aktivitelerin bu kurul koordinesinde yürütülmesi ,

2- İlde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları , üniversite ve sivil toplum örgütlerinin bu kurula katılımı ile obezitenin önlenmesine yönelik mümkün olduğunca geniş tabanlı bir mücadelenin sağlanması ,

3- İl Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu nca sağlıklı beslenme, hareketli yaşam ve obezitenin önlenmesi gibi konularda toplum bilincini artırmak amacıyla panel, konferans vb. faaliyetlerin düzenlenmesi ,

4- İl Milli Eğitim Müdürlüğü nce ;

a) Okullarda rutin aralıklarla öğrencilerin vücut ağırlığı , boy uzunluğu vb. antropometrik ölçümlerinin yaptırılması , risk altındaki (aşırı zayıf ve obez) çocukların tespit edilerek ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi ve takiplerinin sağlanması ,

b) Beslenme, obezite ve fiziksel aktivite konulu bilgi yarışmalarının düzenlenmesi,

c) Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere duyurusu yapılan okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretime yönelik düzenlenen menülerin uygulanmasının teşvik edilmesi,

d) Çocuklara fiziksel aktivite alışkanlıklarının kazandırılmasına yönelik çeşitli aktivitelerin düzenlenmesi, aktivite alanlarının oluşturulmasına destek sağlanması,

5- İl Tarım Müdürlüğü nce ;

a) Okul kantinlerinde yürütülen beslenme hizmetlerine yönelik sağlıklı uygulamaların teşviki için kampanya ve aktivitelerin yürütülmesi,

b) Okul kantin ve yemekhanelerindeki hijyenik şartlar ve hizmet kalitesinin rutin aralıklarla kontrolünün sağlanması, ilgili birimlerle işbirliği içinde gerekli tedbirlerin alınması,

c) Okul kantin ve yemekhanelerinde çalıştırılan personelin portör muayenelerinin düzenli yaptırılmasının sağlanması ve kontrolü ile kişisel hijyen, besin hijyeni ve fiziksel alan araç-gereç hijyeni ile ilgili konularda eğitim programlarının düzenlenmesi,

d) Okullar ve benzeri yerlerin çevresinde bulunan gıda satışı yapan işyerlerinin gerekli asgari hijyenik şarlara uygun faaliyet göstermesi, bu yerlerde satışa sunulan gıda maddelerinin ve beslenme hizmetlerinin sağlık şartlarına ve sağlıklı beslenme ilkelerine uygun olmasının denetlenmesi,

6- İl Sağlık Müdürlüğü nce ;

a)Konu ile ilgili bir sağlık müdür yardımcısı ve diyetisyenin görevlendirilerek iletişim bilgilerinin (iş telefonu , cep telefonu, elektronik posta adresi) Sağlık Bakanlığı na gönderilmesi,

b)Yürütülen çalışma ve faaliyetlerin okul açılış dönemlerinde rapor halinde Sağlık

Bakanlığı na iletilmesine ,

7- Malatya il merkezi şebeke suyunda İl Sağlık Müdürlüğü denetim elemanlarınca Kasım ayında yapılan izleme ve denetim sonuçları değerlendirilmiş ve şebeke suyunun ilgili yönetmeliğe göre içilebilir-kullanılabilir olduğu tespit edilmiş olup , şebeke suyunda yapılan kontrol ve izlemenin ilgili yönetmelik gereğince sürdürülmesine ,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”