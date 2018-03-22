SİT Alanına Sanayi Sitesi İzni!

Sivas Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, içerisinde bulunan iki adet Tümülüs nedeniyle bir bölümü I. Derece Arkeolojik SİT alanı olarak tescil edilen Yeşilyurt İlçesi İkizce, Görgü ve Fatih Mahallelerine, Gözbaba Tümülüsü SİT sınırına fiziki müdahalede bulunulmaması kaydıyla sanayi sitesi kurulmasına onay verdi.

Ören Tümülüsü de tahrip edildi

Bölgedeki iki Tümülüsten biri olan Ören Tümülüsü’nün de tahrip edildiği ortaya çıktı. Sivas Koruma Kurulu, Görgü ve Fatih Mahalleleri arasında bulunan tümülüsünün tahribatına neden olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Kurul ayrıca, tahrip edilen tümülüsün ilgili mahkeme kararıyla, Müze Müdürlüğü uzmanları nezaretinde kapatılması yönünde karar aldı. Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun söz konusu kararları Resmi Gazetenin dünkü sayısında yayımlandı.

Küçük sanayi sitelerinin kent dışına taşınma uygulaması kapsamında, bir bölümü Arkeolojik SİT alanı olarak tescil edilen Yeşilyurt İlçesi, Fatih, İkizce ve Görgü Mahallelerine Sanayi Toplu İş Yeri Tesisi kurulmasına yönelik talebi inceleyen Sivas Koruma Kurulu, konuyu karara bağladı. Kurul, Gözbaba Tümülüsü I. derece arkeolojik sit sınırına hiçbir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmaması ve proje dışında tutulması koşullarıyla Sanayi Sitesi kurulmasına onay verdi. Sivas Koruma Kurulu ayrıca, Görgü ve Fatih Mahallerinde bulunan Ören Tümülüsü’nün tahribatına neden olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını da kararlaştırdı.

Sivas Koruma Kurulu’nun kararları, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında şöyle yer aldı:

“Malatya İli, Yeşilyurt İlçesinde, İlçesi, Fatih Mahallesi, 229 ada, 3 parsel nolu taşınmaz, İkizce Mahallesi, 135 ada, 2 parsel nolu taşınmaz ile Görgü Mahallesi, 199 ada, 1 parsel nolu taşınmazda Sanayi Toplu İş Yeri Tesisleri projesine esas olmak üzere Kurum görüşünün iletilip taşınmazların bulunduğu alanda Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.09.2005 tarih ve 963 sayılı karar ile I. derece arkeolojik sit alanının bulunduğu, buna yönelik olarak konunun değerlendirilmesi talebini içeren Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Müze Müdürlüğü)’ nün 11.01.2018 tarihli ve 30506 sayılı yazısı Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 23.02.2018 tarihli ve 105506 sayılı inceleme raporu ile dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşme sonucunda:

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesinde bulunan Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.09.2005 tarih ve 963 sayılı karar ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Gözbaba Tümülüsünün I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli koordinatlı kadastral haritada gösterildiği şekliyle kısmen yeniden belirlenerek onaylanmasına; Malatya İli, Yeşilyurt İlçesinde, İlçesi, Fatih Mahallesi, 229 ada, 3 parsel nolu taşınmaz, İkizce Mahallesi, 135 ada, 2 parsel nolu taşınmaz ile Görgü Mahallesi, 199 ada, 1 parsel nolu taşınmazda gerçekleştirilmesi planlanan Sanayi Toplu İş Yeri Tesisleri projesinin kararımız eki haritada gösterilen Gözbaba Tümülüsü I. derece arkeolojik sit sınırına hiçbir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmaması ve proje dışında tutulması koşulları ile gerçekleştirilebileceğine;

“Tahribata neden olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına …”

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, bir kısmı Görgü Mahallesi ile bir kısmı Fatih Mahallesinde bulunan, 2863 sayılı kanunun 6. Maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlıkları örneklerinden olduğu tespit edilen kararımız eki koordinatlı kadastral haritada sınırları gösterilen Ören Tümülüsünün tahribatına neden olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına; açılacak olan soruşturmanın seyri ve sonucunun Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine; Ören Tümülüsünde bulunan çukurların ilgili mahkemenin/savcılığın görüşü alınarak Malatya Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılmasına; Ören Tümülüsüne yönelik 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik kapsamında gerekli belgelerin temin edilerek ilgili kurum görüşleri de alındıktan sonra Kurulumuza sunulmasına karar verildi.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com