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Malatya Haber -

Sıtkı Derme Onursal Başkan

Sıtkı Derme Onursal Başkan
  • 27.02.2018
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Malatya 2.Amatör Kümede farklı bir yapılanmayla mücadele eden Malatya İdmanyurdu’nda uzun yıllar kulübe başkanlıktan her türlü göreve kadar hizmet eden Sıtkı Derme, yönetim kurulu kararıyla onursal başkanlığa getirildi.

Türkiye’de amatör futbol şampiyonasında yıllar önce Türkiye dördüncüsü olan ve bir dönem 3. Lig’de mücadele eden Malatya İdman Yurdu, uzun yıllar sonra yeni bir yapılanma ve 3.Lig hedefiyle yola çıktı.

1950 yılında kurulan sarı lacivertli kulüp, 1987-1988 sezonunda Türkiye 3. Ligi’nde 3. Grup’ta mücadele etmiş, 32 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 beraberlik, 19 mağlubiyet alarak, 23 puanla küme düşmüştü.

Malatya İdmanyurdu’na yıllarca kulüp başkanı ve antrenör olarak hizmet eden Sıtkı Derme, kulübün onursal başkanı oldu.

Kulübün destekçisi işadamı Teoman Mutlu ile kulüp başkanı Mehmet Gündüz’ün kurulduğu günden buyana gelenek ve göreneklerine bağlı, büyüklerine saygıyı kendisine düstur edinmiş olan Malatya İdmanyurdu’nun geleceği için Malatya sporuna önemli katkıları olan isimleri bir araya getirip, istişare toplantısı yapacağı da kaydedildi.

Malatya İdmanyurdu’nun efsane ismi Sıtkı Derme’nin kulüp üyesi olup, onursal başkanlığa getirilmesiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada şöyle:

“Malatya İdmanyurdu Spor Kulübünün kurulduğu ilk günden beri her türlü sıkıntısını yaşayan kulüp başkanlığı, kulüp teknik direktörlüğü görevlerinde bulunmuş Sıtkı Derme geçmiş dönemlerde kulüp üyeliğinden çıkarılmıştı. Sayın Derme, kulübümüzün en önemli değeridir. Sayın başkanımız Teoman Mutlu ve kulüp başkanımız Mehmet Gündüz’ün girişimleriyle, yönetim kurulu kararı alınarak hem kulüp üyeliğine hem de onursal başkanlığa getirilmiştir.”

Yeni Malatya Gazetesi

ARŞİV FOTO: 1970’li yılların sonunda Malatya İdmanyurdu kadrosu ve Sıtkı Derme

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Yorumlar
  1. CEMAL dedi ki:
    28 Şubat 2018, 17:08

    Bu kararı alan Malatya İdmanyurdu Spor kulübü yönetimini kutluyorum. Çok güzel bir Ahde Vefa örneği göstermişler

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  2. Turgut ÖZMÜŞ dedi ki:
    28 Şubat 2018, 11:37

    Çok yerinde bir karar , Sıtkı hocam,MALATYA ‘da Amatör spora ve İdmanyurduna çok hizmetleri vardır,ve adam gibi adamdır,ALLAH uzun ömürler versin.

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  3. recep solmaz dedi ki:
    28 Şubat 2018, 10:38

    Malatya ya futbol sevgisini saygısını kazanmanında kaybetmeninde gülümseyerek karşılanarak kol kola takımların soyunma odalarına gittiği centilmenliğin örnek alındığı amatördeki 70-80 yılların seyir zevkine katkı sunan sıtkı hocam ın unutulmaması hakkının verilmesi takdir edilen bir karardır. MALATYA VEFALIDIR iyiyi de kötüyü de hep bilen olacaktır.

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  4. Ergün ASL. dedi ki:
    28 Şubat 2018, 10:07

    Malatya Amatörünün duayenidir Sıtkı Hocam.Bizlerin yetişmesinde emeği büyük ALLAH kendisinden razı olsun.Saha içerisinde centilmenliği rakibe saygıyı her zaman ön planda tutmuş yaşayan efsanedir Sıtkı Hocam.Kalbimizdesiniz sayın hocam…

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  5. Özgur dedi ki:
    27 Şubat 2018, 18:35

    SITKI HOCA’NAMI DEĞER DEDE’NİN 70 VE 80 Lİ YILLARDA BÜTÜN FUTBOLCULAR ÜZERİNDE EMEĞİ VARDIR.GEÇ KALINMIŞ BİR KARAR…

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