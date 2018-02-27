Sıtkı Derme Onursal Başkan

Malatya 2.Amatör Kümede farklı bir yapılanmayla mücadele eden Malatya İdmanyurdu’nda uzun yıllar kulübe başkanlıktan her türlü göreve kadar hizmet eden Sıtkı Derme, yönetim kurulu kararıyla onursal başkanlığa getirildi.

Türkiye’de amatör futbol şampiyonasında yıllar önce Türkiye dördüncüsü olan ve bir dönem 3. Lig’de mücadele eden Malatya İdman Yurdu, uzun yıllar sonra yeni bir yapılanma ve 3.Lig hedefiyle yola çıktı.

1950 yılında kurulan sarı lacivertli kulüp, 1987-1988 sezonunda Türkiye 3. Ligi’nde 3. Grup’ta mücadele etmiş, 32 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 beraberlik, 19 mağlubiyet alarak, 23 puanla küme düşmüştü.

Malatya İdmanyurdu’na yıllarca kulüp başkanı ve antrenör olarak hizmet eden Sıtkı Derme, kulübün onursal başkanı oldu.

Kulübün destekçisi işadamı Teoman Mutlu ile kulüp başkanı Mehmet Gündüz’ün kurulduğu günden buyana gelenek ve göreneklerine bağlı, büyüklerine saygıyı kendisine düstur edinmiş olan Malatya İdmanyurdu’nun geleceği için Malatya sporuna önemli katkıları olan isimleri bir araya getirip, istişare toplantısı yapacağı da kaydedildi.

Malatya İdmanyurdu’nun efsane ismi Sıtkı Derme’nin kulüp üyesi olup, onursal başkanlığa getirilmesiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada şöyle:

“Malatya İdmanyurdu Spor Kulübünün kurulduğu ilk günden beri her türlü sıkıntısını yaşayan kulüp başkanlığı, kulüp teknik direktörlüğü görevlerinde bulunmuş Sıtkı Derme geçmiş dönemlerde kulüp üyeliğinden çıkarılmıştı. Sayın Derme, kulübümüzün en önemli değeridir. Sayın başkanımız Teoman Mutlu ve kulüp başkanımız Mehmet Gündüz’ün girişimleriyle, yönetim kurulu kararı alınarak hem kulüp üyeliğine hem de onursal başkanlığa getirilmiştir.”

Yeni Malatya Gazetesi

ARŞİV FOTO: 1970’li yılların sonunda Malatya İdmanyurdu kadrosu ve Sıtkı Derme