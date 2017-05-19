Sivas- EYMS Maçı 2 Kanalda
TFF 1.Lig’de 34. ve son hafta heyecanı TRTSPOR ekranında yaşanacak. Ligin son haftasında oynanacak olan 9 karşılaşma da aynı saatte TRTSPOR ekranından dönüşümlü olarak yayınlanacak.
Boluspor-Manisaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Giresunspor, Denizlispor-Göztepe ve Altınordu-Eskişehirspor maçlarını kesintisiz olarak trtspor.com’dan izlenebilecek.
Şanlıurfaspor-Elazığspor maçını TRTKÜRDİ’den, Samsunspor-Bandırmaspor maçını TRTTÜRK’ten ve Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçını TRTAvaz’dan kesintisiz olarak izlenecek.
Tamamı yarın saat 18.30’da oynanacak ligin 34. ve son haftasında yayın programı şu şekilde:
Boluspor-Manisaspor: TRTSPOR – trtspor.com
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Giresunspor: TRTSPOR – trtspor.com
Şanlıurfaspor-Elazığspor: TRTSPOR-TRTKÜRDİ
Mersin İdmanyurdu-Adana Demirspor: TRTSPOR
Samsunspor-Bandırmaspor: TRTSPOR-TRTTÜRK
Denizlispor-Göztepe: TRTSPOR- trtspor.com
Altınordu-Eskişehirspor: TRTSPOR- trtspor.com
Balıkesirspor-Ümraniyespor: TRTSPOR
Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: TRTSPOR-TRTAVAZ.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi