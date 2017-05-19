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Malatya Haber -

Sivas- EYMS Maçı 2 Kanalda

Sivas- EYMS Maçı 2 Kanalda
  • 19.05.2017
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TFF 1.Lig’de 34. ve son hafta heyecanı TRTSPOR ekranında yaşanacak. Ligin son haftasında oynanacak olan 9 karşılaşma da aynı saatte TRTSPOR ekranından dönüşümlü olarak yayınlanacak.

Boluspor-Manisaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Giresunspor, Denizlispor-Göztepe ve Altınordu-Eskişehirspor maçlarını kesintisiz olarak trtspor.com’dan izlenebilecek.

Şanlıurfaspor-Elazığspor maçını TRTKÜRDİ’den, Samsunspor-Bandırmaspor maçını TRTTÜRK’ten ve Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçını TRTAvaz’dan kesintisiz olarak izlenecek.

Tamamı yarın saat 18.30’da oynanacak ligin 34. ve son haftasında yayın programı şu şekilde:

Boluspor-Manisaspor: TRTSPOR – trtspor.com
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Giresunspor: TRTSPOR – trtspor.com
Şanlıurfaspor-Elazığspor: TRTSPOR-TRTKÜRDİ
Mersin İdmanyurdu-Adana Demirspor: TRTSPOR
Samsunspor-Bandırmaspor: TRTSPOR-TRTTÜRK
Denizlispor-Göztepe: TRTSPOR- trtspor.com
Altınordu-Eskişehirspor: TRTSPOR- trtspor.com
Balıkesirspor-Ümraniyespor: TRTSPOR
Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: TRTSPOR-TRTAVAZ.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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