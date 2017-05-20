Sivas Sadece 1 Haftalık Lider ve Şampiyon!

TFF 1. Lig’de, 2016- 2017 futbol sezonu, 20 Mayıs Cumartesi günü oynanan ve tamamı aynı saatte başlayan karşılaşmalarla sona erdi. 34 haftalık lig maratonunun 24 haftasını lider olarak tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor’la (EYMS) ligin son maçını kendi sahasında oynayan Sivasspor, 4-0 galip geldiği bu karşılaşmayla, 34 hafta boyunca ilk kez liderliği ele geçirdi ve bu da onu şampiyon yaptı. EYMS ise lig ikincisi olarak süper lige yükselmiş olmanın sevinciyle yetindi. TFF 1. Ligden 2. lige düşen 3 takım ise Mersin İdmanyurdu, Bandırmaspor ve Şanlıurfaspor takımları oldular. Ligden düşen takımlardan Bandırmaspor’un, geride bıraktığımız sezonda EYMS’yi Malatya’da 1-0, Bandırma’da ise 5-0 mağlup etmiş olması, “ilginç lig”in ilginçliklerinden biriydi.

SON HAFTA SKORLARI VE PUAN DURUMU..

Ligin 34. ve son haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Bu sonuçların ardından ligde puan cetveli şöyle oluştu:

Ligi ilk 2 sırada tamamlayan Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor, direkt Süper Lige yükselirken, son 3 takım Şanlıurfaspor, Bandırmaspor ve Mersin İdmanyurdu 2. lige düştüler.

İLK KEZ LİDER VE ŞAMPİYON..

TFF 1. Liginde 34 haftalık maratonunun 24 haftasını lider olarak tamamlayan, 34. haftaya lider olarak giren Evkur Yeni Malatyaspor, sezonun son maçında Sivas’ta Sivasspor’a 4-0 yenilince, ev sahibi takım ilk kez lideri olduğu ligin şampiyonluğunu da elde etti.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraber Sivassporlu taraftarlar sahaya girerek şampiyonluğu kutladı. Taraftarların sahadan çıkartılmasının ardından kupa törenine geçildi.

Şampiyon Sivasspor’un futbolcuları tek tek anons edilerek platforma çağrıldı. Futbolcular madalyalarını Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören verdi. Madalyaların verilmesinin ardından Demirören şampiyonluk kupasını kaptan Adem Koçak verdi. Kupanın alınmasının ardından kırmızı-beyazlı ekip büyük sevinç yaşayarak şampiyonluğu kutladı.

Karşılaşmanın ardından Sivassporlu taraftarlar sokaklara döküldü. Kent meydanında kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarlar bitiş düdüğüyle beraber büyük sevinç yaşadı. Bazı taraftarların Sivas’ın simgesi Kangal Köpeği’ne Sivasspor bayrağını bağladığı görüldü. Kutlamalar gece boyunca devam etti.

3’ÜNCÜ TAKIM PLAY-OFF’DA BELİRLENECEK..

Ligi ilk 2 sırada tamamlayan Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, doğrudan süper lige yükselirken, süper lige çıkacak 3’üncü takım, sezonu 3. sırada tamamlayan Eskişehirspor, 4. sıradaki Boluspor, 5. sırada tamamlayan Göztepe ve 6. sıradaki Giresunspor arasında oynanacak play-off maçları sonucu belirlenecek.

25 ve 29 Mayıs’ta oynanacak play-off 1. ve 2. maçlarının programı şöyle:

Bu maçlarda üstünlük sağlayacak iki takım arasındaki final maçı ise 4 Haziran’da oynanacak.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha

FOTOĞRAF: Sivas’ta şampiyonluk kupası sevinci (iha)