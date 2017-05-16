Sivasspor EYMS Maçına Hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig’e çıkmayı garantilen Sivasspor, hafta sonu sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı şampiyonluk maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig’in 33. haftasında Adana Demirspor ile berabere kalan ve rakiplerinin de puan kaybetmesiyle Süper Toto Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Sivasspor, cumartesi günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı şampiyonluk maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen idman öncesi Sivas Valisi Davut Gül, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy tesisleri ziyaret ederek Spor Toto Süper Lig’e yükselen takımı tebrik etti. Antrenmanda futbolcular düz koşu yaptıktan sonra ayak tenisi oynadı.

Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, “Şampiyonluk sözü vermiştik. Onlar bizim yüzümüzü yere düşürmediler. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Sayın Valimizin yıl boyunca desteğini yanımızda hissettik. Oradan almış olduğumuz güçle de bu takımı şampiyon yaptık. Allah’a çok şükür mahcup olmadık” dedi.

Sivas, iha