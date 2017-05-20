Sivasspor 1 – EYMS 0 (İlk Yarı Oynanıyor)

TFF 1. Lig’de son hafta Sivasspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor’u ağılıyor. Geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lige yükselmeyi garantileyen iki takım, ligi şampiyon olarak bitirmek için mücadele edecek. Evkur Yeni Malatyaspor’un şampiyonluğu için beraberlik yetiyor.

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı – Sivas

Hakemler : Mete Kalkavan (Hakem), Esat Sancaktar (1. Yardımcı Hakem), Süleyman Özay (2. Yardımcı Hakem), Onur Karabaş (Dördüncü Hakem)

Sivasspor : Tolgahan Acar, Galip Güzel, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, İbrahim Öztürk, Süzen, Burhan Eşer, John Boye, Hakan Arslan, Adem Koçak, Rıdvan Şimşek, Emre Kılınç

Yedekler : Ali Şaşal Vural, Yiğit İncedemir, Ümit Karaal, Kerim Avcı, Ahmet Cebe, Hasan Hatipoğlu, Theofanıs Gkekas

Evkur Yeni Malatyaspor: Hakan Canbazoğlu, Caner Arıcı, Mıchael Pereıra, Sadık Çiftpınar, Boubacar Dıalıba Dıabang, Sunday Mba, Amamchı Augustıne Iwujı, Sezer Özmen,Rahman Buğra Çağıran, Ferhat Kiraz, Murat Yıldırım

Yedekler : Ertaç Özbir, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Eren Tozlu, Ahmet Aras, Osman Fırat, İrfan Başaran

Dakika 3: Emre Kılınç, ceza sahası dışı sol çaprazdan şansını denedi top darklı şekilde auta çıktı.

Dakika 4: Pereira’nın sağdan ortasında Dialiba ile birlikte kaleci Tolgahan yükseldi. Tolgahan iyi yükseldi ve topu kontrol etti.

Dakika 6: Galip Güzel’in kullandığı serbest vuruşta Leandro kafayı vurdu top, az farkla direğin yanından auta çıktı.

Dakika 7: Dialiba, sol çaprazdan kaleyi yokladı top, kaleyi bulmadı.

Dakika 8: Gökhan Süzen’in uzun kullandığı serbest vuruşta Burhan Eşer iyi hareketlendi ancak topu kontrol edemeyince tehlike büyümeden sonlandı.

Dakika 11: Emre, Burhan ve Leandro iyi paslaştı. Leandro sağdan hareketlenen Burhan Eşer’i gördü. Burhan Eeşer’in pasında Emre Kılınç topu ağlara gönderdi: 1-0.

Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com