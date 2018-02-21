Siverek Belediye’ye Malatya Cezası
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta 18.haftada Malatya’da oynanan Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Siverek Belediyespor karşılaşmasında Şanlıurfa ekibine, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle” 800 TL para cezası verildi.
Spor Toto BAL Ligi 2.Grubun 18.haftasında Siverek Belediyespor, Yeşiltepe 1 nolu sahada Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), Siverek Belediyespor’a “takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle” 800 TL para cezasına çarptırdı.
AFDK’dan yapılan açıklamada, “Siverek Belediyespor Klb. hakkında; 11.02.2018 tarihinde oynanan Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Siverek Belediyespor Spor Toto BAL Ligi müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 800 TL para cezası verilmesine karar verilmiştir” denildi.
Yeni Malatya Gazetesi