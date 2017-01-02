“Sivil Havaalanı İçin Çalışmalarımızı Sürdüreceğiz”

AKP’li Şahin, Kuzey Çevreyolu, sivil havaalanı, sağlık yatırımları, kayısı, Hayvancılık OSB konularında açıklama yaptı

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin geride kalan 2016 yılını değerlendirdi. Şahin ayrıca Malatya için yapımı devam eden yatırımlarla ilgili de bilgiler verdi.

AKP Malatya İl Başkanlığında İl Başkanı Hakan Kahtalı ve yönetimle birlikte basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Şahin, göreve seçildiği günden bugüne kadar mümkün olduğunca haftanın 4 günü Malatya’da olmaya çalıştığını söyledi. Hakka ve halka karşı olan sorumluluğun bilinciyle siyaset yapamaya çalıştıklarını ifade eden Şahin, “Görevi üstlendiğimiz andan itibaren milletin derdiyle hemhal olmaya çalıştık. Milletvekili olarak hem mecliste bulunarak katkı sağlamak hem de Malatya’da ilimizi ihmal etmeden sahada var olmaya çalışıyoruz” dedi.

2016 yılını kanlı bir yıl olarak geçirdiklerini bununda nedeninin sınırda bulunan Suriye’de iç savaşın yansıması olduğunu belirten Şahin, “Hükümetin bu konuda almış olduğu tedbirler var. Fırat Kalkanıyla beraber başta PKK ve DEAŞ olmak üzer ülkemizi kan gölüne çevirmek istediler. ABD ve AB, NATO üyesi olan bir ülkede iç savaşın çıkması için ellerinden geleni yaptılar. Sadece terörle değil, terörün arkasındaki güçlerle de mücadele ediyoruz. ABD DEAŞ’a karşı verdiği pasif mücadele ve PYD’ye verdiği silah yardımıyla beraber bizi terör örgütleri ile yüz yüze getirdi. Cumhurbaşkanının ifadesi olan ‘Dünya Beşten Büyüktür’ sözü çok önemlidir. HDP’ye yapılan operasyonla 11 milletvekili tutuklandı, HDP’li vekiller iki hafta meclis çalışmalarına katılmadı, bu meclisi çok daha rahat hale getirdi. 15 Temmuzda din kisvesi altında milletin zekatını, himmetini alan bir örgüt yaptıkları faaliyetlerle devletin içinde bir paralel yapılanma içine girdi. Milletimiz vatanı için canla başla bunlarla mücadele etti, şuan ise hukukun karşısında hesap vereceklerdir” ifadelerini kullandı.

AKP olarak Malatya’ya kazandırdıkları yatırımları da değerlendiren Şahin, “2016 yılından itibaren 1 milyar lirayı Malatya’mıza kazandırdık. Eğitim ile ilgili yatırımlar yapıldı. 15 Okul, 302 derslik, 2 pansiyon 650 öğrenci kapasiteli, 3 spor salonu, 6 lojman ve çok amaçlı salonlar olmak üzere toplamda proje maliyetlerinin 108 milyon lira olduğu bir yatırım yapıldı. İkinci bir Üniversitenin Malatya’ya kazandırılması için YÖK Başkanımızdan aldığımız destekle, bir Şehir Üniversitesinin kurulması için 2017 yılı içinde temellerini atmış olacağız. Bazı okulların şehrin dışına çıkarılması için çalışmalarımız var. Stattan itibaren Halk Kültür Merkezine kadar olan bölümün Okullardan arındırılması için çalışmalar devam ediyor. Yerelde yapmış olduğumuz çalışmalar var, partimizden 5 milletvekilliğinden bir bakanlığın verilmesi bizim için önemliydi, bu elimizi daha da güçlendirdi. Özellikle sağlık alanında Lüks bir oteli andıran devlet hastanemizin Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile yapılan görüşmeden sonra bir Eğitim Araştırma Hastanesine dönüşmesine karar kılındı. Önümüzdeki süreçte Üniversitemizle ile birlikte hastanemiz daha donanımlı bir halde faaliyetine devam edecektir. Eski hastane TOKİ’ye devredilmişti, oradaki ihtiyaçtan dolayı 200 yataklı bir alanı hizmete kazandıracağız. Eski Malatya dediğimiz yerde, Akçadağ’da, Hekimhan’da ve Pütürge’de sağlıkla ilgili çalışmalar yaptık. Onkoloji hastanenin yapımı için gerekli çalışmaları tamamladık. Askeri sağlık alanlarını da hizmete sunmak için çalışmalarımız devam ediyor. Fizik Tedavi, Çocuk, Kadın ve doğum hastanelerini ile ilgili çalışmaları tamamlayacağız” diye konuştu.

Yapımına bir türlü başlanılamayan ve adeta kangrene dönüşen Kuzey Çevreyolu projesine de değinen Şahin,“Bunun da sebebi kamu ihale yapı denen illet bir yapı var, bu yapı müteahhitlerin itiraz etmesiyle en az bir yıl gecikme oldu. Kuzey çevre yolu Doğu’da Pütürge’den başlıyor, kuzeyden Battalgazi’den ta Akçadağ Ankara yol ayrımına kadar buluşan hilal şeklindeki yol 54 kilometreyi kapsıyor. 200 milyon bir bedelle ihaleye verildi, bu süreçte 3 yıl içinde bitecektir. 14 kavşak ve viyadükün olduğu bu yol Şehir içi trafiğini de rahatlatacaktır. Hekimhan ve Kuluncak arasındaki 27 kilometrelik yapılacak olan yolumuz geçen sene yapılmaya başlandı. 2’inci Havaalanının yapılması için Başbakanımızdan istemiştik, Boran Atış sahası bunun için uygun bir alandı. Önümüzdeki süreçte şehrimize sivil bir havaalanının yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yine Pütürge ve Doğanyol yollarını bitirmiş olacağız. Hızlı tren ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu süre esnasında Sivas’a kadar gelmiş olan Hızlı trenin Malatya, Elazığ ve Diyarbakır’a ulaşması için proje çalışmaları bitirilirse, kısa sürece çalışmalara başlanacak. Malatya’mıza onlarca gölet ve baraj kazandırdık, bunlardan bazıları İnekpınarı ile Beylerderesi’dir.

Kuzey kısmında kalan köyler için susuz kalmamaları için göletler yaptık. 2017 yılı içerisinde de eksik kalan kısımlar tamamlanacaktır. Malatya Kayısı için Bakanlarımızla görüşmeler yaptık, organize bir sektör olmamasından kaynaklanan, bir takım ellerin insafına bırakılmış bir şire pazarımız var. Kayısı birliği daha önce kurulamadı, bundan sonraki süreçte bir kayısı Kooperatifinin kurulması için alan bazlı Kayısıya desteğin verilmesi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Lisanslı depoculuk denen bir yöntem var, dünya standartlarında Konya, Denizli ve birçok yerde bu sistem uygulanıyor. Devletin de vermiş olduğu destekle, kayısı ile ilgili bir takım sıkıntılar giderilmiş olacak. Kayısının verim alınmayan alanların tarım arazilerinden arındırılması gerekir. Çünkü Kayısı yüksek yerde yetişiyor, dere ve ova alanlarda yetiştirilmiyor. Bunun içinde Tarım Bakanlığına bağlı Müdürlüklere görevler düşüyor” dedi.

Yazıhan bölgesine yapılması planlanan Hayvancılık OSB’nin de Malatya’ya ciddi bir değer sağlayacağını ifade eden Şahin, Malatya’nın bir sanayi kenti olduğunu söyledi. Hayvancılık OSB’nin de kamulaştırma bedelinin 2017 yılı içerisinde tamamlanmış olacağını kaydeden Şahin, “Bu konuda Sanayi ve Ticaret odası bunun alt yapısını hazırlayacaklardır. Cazibe merkezi olan illerimizde hem yatırımcıya hem nakilde uzun vadeli destek kredileri veriliyor. Anahtar teslim fabrikalar verilecek, bununla hem ekonomiyi kalkındırmak ve istihdama katkı sunmak hem de yatırımcıya böyle bir imkanı sunmaktır” diye konuştu.

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