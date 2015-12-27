“Sivil Toplum Örgütleri Önemli..”

Himayeye Muhtaç Yaşlılar, Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği (HİMYAÇ-DER) yönetimi, Malatya Valisi Vasip Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

HİMYAÇ-DER Başkanı Ece Budan ziyarette yaptığı konuşmada, “İnanıyoruz ki sayın valimiz Malatya’ya güzel hizmetler yapacaktır. Bizler de HİMYAÇ-DER olarak birçok projelerimiz var. Bunları önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz” diyerek, şunları söyledi:

“Derneğimiz 1994 yılında sosyal hizmetler yardımlaşma ve dayanışma derneği olarak Malatya İlimizde kuruldu. Derneğimiz Malatya İl sosyal hizmetler müdürlüğü bünyesinde 0-6 yaş yuva, Erkek Yetiştirme Yurdu, Kız Yetiştirme Yurdu, Huzur Evi ve rehabilitasyon merkezinde ki çocuklar, gençler ve yaşlılarımızın maddi, manevi sorunlarına bakanlık, genel müdürlük ve İl Müdürlüğü nezdinde köprü vazifesi görüp çözüm üretmek amacı ile kurulmuştur. Genel Merkezi Malatya yaptık. Türkiye geneli Şubelerimiz kurulmaya başlandı. Geçtiğimiz ay Edirne ‘de kuruldu. Hızlı bir şekilde teşkilatlanmalar devam ediyor. Vali beye tekrar hoş geldin diyoruz.”

Düzce Valisi iken Malatya’ya atanan ve 31 Ağustos 2012 günü göreve başlayan Malatya Valisi Vasip Şahin ise, “Böyle önemli görevler ifa eden sivil toplum örgütleri çok önemlidir. Sivil toplum örgütleriyle iyi iletişim içerisinde olacağız. Kapımız herkese açık. Yapılan işlerin başarısı ve sonucu çok önemli. Diyaloglarla güzel işler başaracağınıza eminim. Genel merkezin Malatya’da kurulmuş olması da ayrıca sevindirici bir durum. Sorunları ortak hareket etmek suretiyle ele alarak, Halka hizmet anlayışıyla yapılması her zaman başarıların daha üst seviyede olmasını sağlayacaktır. İstişareler bu anlamda çok önemlidir” dedi.