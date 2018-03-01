Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

“Siviller Erdoğan’ın Aracılığıyla Tahliye Edildi”

“Siviller Erdoğan’ın Aracılığıyla Tahliye Edildi”
  • 01.03.2018
  • 0

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Suriye’nin abluka altındaki Doğu Guta bölgesinden sivillerin ayrılmasını sağladığını belirterek “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aracılığıyla siviller Doğu Guta’dan tahliye edildi” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, Minsk Barış Anlaşması’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurz ile görüşmesinde Ukrayna’daki durumu tartıştıklarını ifade eden Putin, krizin çözümünde Minsk Anlaşması’nın herhangi bir alternatifi olmadığı konusunda aynı fikri paylaştıklarını söyledi.

Orta Doğu’daki durumu özellikle de Suriye krizini görüştüklerini de belirten Putin, “Birleşmiş Milletler öncülüğünde dünyanın terörle mücadeleye katılma ihtiyacı olduğunu vurguladık” dedi. Öte yandan Putin, Rusya’nın Suriye’nin abluka altındaki Doğu Guta bölgesinden sivillerin ayrılmasını sağladığını belirterek “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aracılığıyla siviller Doğu Guta’dan tahliye edildi” diye konuştu.

Minsk anlaşmaları Ukrayna’nın güneydoğusunda barış sağlanmasına yönelik çeşitli tedbirlerin alınmasını öngörüyor.

Moskova, iha

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."