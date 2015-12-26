“Sivillere Saldırı”ya Kınama!

Malatya Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenleyen İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Malatya Şubesi, yaşanan terör olaylarını kınadı.

Yaşanan terör olaylarının doğrudan doğruya barışı ve yaşam hakkını hedef aldığını söyleyen, MAZLUMDER Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Salih Günen, “İnsan vicdanının tasvip edemeyeceği bu olaylarla insanlık yara almıştır. Siirt merkezde, içerisinde bayanların bulunduğu özel bir araca roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu dört bayan katledilmiş, ikisi de ağır yaralanmıştır. Sivil yurttaşlara yönelik saldırıyı organize edenleri kınıyoruz. Söz konusu saldırı, toplumsal barışı ve doğrudan doğruya yaşam hakkını hedef alan bir eylemdir. Ankara’da doğrudan sivil hedeflere yönelik saldırı, vahşet içeren bir katliam denemesi olup bu eylemi de kınıyor, bu eylemi yapanları ve organize edenleri insanlık vicdanını hatırlatıyoruz. İnsan onuru, can emniyeti her şeyden önemlidir. Ankara’da patlatılan bombalar, aslında doğrudan barışa atılmış bombalardır. Barış olmasını istemeyen kimi çevreler bunun gibi prokovatif olaylarla gündeme gelerek yok oluşlarını yavaşlatmak istiyorlar. Ülke genelinde son zamanlarda meydana gelen bu ve benzeri olaylar, hangi kişi, kurum veya örgüt tarafından işlenirse işlensin toplumu derinden yaralayan olaylardır. Bir kez daha belirtmek istiyoruz ki, Türkiye’deki temel sorunların, şiddet dışındaki yöntemlerle çözümü hayati değer taşımaktadır. Savaş ve şiddet sürdükçe kirlenmekte ve kirletmektedir. Toplumsal barış için, herkesi insan haklarına riyayet etmeye çağırıyoruz.” dedi.