‘Siyah Mektup’ Kampanyası Sürüyor

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını protesto etmek amacıyla Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından “Kudüs İçin Sen de Bir Şey Yap” programı ile siyah mektup zarfları ile ABD Ankara Büyükelçiliğine kınama mektupları gönderilmesi kampanyası devam ediyor.

Soykan Meydanı’nda düzenlenen programa Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcileri, Sivil Toplum Örgütleri, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun bir ilgi gösteriyor.

Programda Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına konuşan Kerem Yıldırım, sol yanları olan Kudüs’ün hep acıyan yanları olduğunu söyledi. Düşmanlarının güçlü olmasının kendilerinin dağınıklığından kaynaklandığını belirten Yıldırım, Müslüman aleminin kendisine bakması ve bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti.

Sadece ağlamakla bir yere varılamayacağını kaydeden Yıldırım, “Buradaki herkes, gelemeyenler de Kudüs’ü kendi evinden daha değerli biliyor. Yapılacak her iş, atılacak her adım Müslüman dünyası için çok kıymetlidir. Bugün burada organize edilen ‘Kudüs için bir şey yap’ kapsamında mektup gönderiyoruz. Bu mektupların hepsi birer ebabil taşı olacak inşallah. Bu da bizim niyetimize bağlı” dedi.

8-9 Aralık da Kudüs de bulunan ve burada ki izlenimlerini anlatan Av. Muhammed Emin Yalçınkaya, Kudüs’ün Mescid-Aksa’nın işgalci, zalim İsrail devletinin işgali altında olduğunu, Müslümanların yaşadığı bölgeler insani hayatın beşeri ihtiyaçların gereği olan hizmetlerden yararlanmadıklarını ifade ederek, “Müslümanların yaşadığı yerler, şehirler İsrail devleti tarafından inşa edilmiş utanç duvarlarıyla çevrilmiş durumda. Yerleşim yerlerine yakın yerlerde metrelerce yükseklikte aşılması mümkün olmayan perde duvarlarla çevrilmiş ve adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş. Yerleşim yerlerinden biraz daha uzak yerlerde yine aynı yükseklikte tel örgülerle çevrilmiş durumda. Burada yaşayan kardeşlerimiz Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya ulaşma imkânı elde edememekte” dedi.

7’den 70’e yazılan mektuplarda vatandaşlar öfkelerini dile getiriyorlar.

Genel sekreterlikten alınan bilgiye göre “Kudüs İçin Sen de Bir şey Yap” mektup yazma etkinliği Soykan Meydanı’nda 16 Aralık Cumartesi gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Bülten- malatyahaber.com