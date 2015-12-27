‘Siyaset, Seçilinceye Kadar..’

Malatya eski milletvekili Galip Demirel, İl Genel Meclisi Başkanı Naci Şavata’yı ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, Anavatan Partisi genel başkan yardımcılığı, 18.dönem ANAP Malatya milletvekilliği görevlerinde de bulunan Galip Demirel, ziyarette yaptığı konuşmada, 35 sene kamu görevinde bulundum. Bu nedenle, devlet kamu tecrübemi sizlerle paylaşmak isterim” diyerek, daha sonra özetle şöyle konuştu:

“Toplumun çoğunluğu, sizin yapacağınız hizmetlere göre değer verir. Seçilinceye kadar siyasi mücadele yapılacak. Ancak, seçimden sonra, hizmet düşünülür ve yapılır.”

Demirel, mahalli idarelere önemli fonksiyonlar getirilmesinin de önemli olduğunu vurguladı.

İl Genel Meclisi Başkanı Naci Şavata ise, “Devletin birçok kademelerinde halka hizmet etmiş olan hemşehrimiz, ağabeyimiz Galip Demirel’in ziyaretinden dolayı memnuniyetimi dile getirmek istiyorum” diyerek, daha sonra şunları belirtti:

“Ağabeyimizin tecrübelerinden istifade etmeye çalışacağız. Bizler de zaman zaman kendisini ziyaret edeceğiz. Ziyaretinden dolayı teşekkür ederim.”