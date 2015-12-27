“Siyaset Üstü Toplantı..”

İstanbul’da bulunan Hekimhan Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen yemekli toplantıda Malatyalılar bir araya geldi.

Altıncısı düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Mehmet Çelik, katılımcılara açılış konuşması yaparak toplantıyı başlattı.Çelik, “Hekimhanlılar sivil toplum örgütleri olarak altıncısını düzenlediğimiz bu yemekli toplantıyı gönüllü sponsorlarımızla beraber yapıyoruz, bu günkü sponsorumuz Turan ailesi Ali Seydi Turan bey’dir” dedi.

Malatya gönül birliği derneği başkanı Ali Seydi Turan ise konuşmasında, “ Malatyalılar işte böyle güzellikleriyle ve de özellikleriyle hep birlik ve beraberlik içerisinde olmuşlardır. Hep böyle güler yüzlü hemşerilerin bir arada olması bizi sevindirmektedir.Bu toplantının bir istişare toplantısı olduğunu,partiler üstü,siyaset üstü kaliteli bir istişare toplantısı gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. .

Üsküdar Belediye Başkan yardımcısı Hakan Büker de konuşmasında, bu toplantıların faydalı ve akıcı olmasını temenni etti. Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) genel Başkanı Bekir Alyüz ise, sivil toplum örgütünün büyük bir güç olduğunu söyledi. Alyüz, “Onun için bizler Türkiye’nin en büyük çekirdek yapı olan bir üst kurulusu Malatya sivil toplum örgütüyüz. Her zaman kapımız acıktır” dedi.

Daha sonra Eminönü eski Belediye Başkanı Nevzat Erbey konuşma yaptı. “Gerçekten ben bu gün en iyi bir gün yaşadığımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı. “Malatyalılar iki cumhurbaşkanı çıkarmış demokrasi ve özgürlük kahramanlarıdır“ diyen Nevzat Er, daha sonra özetle şunları söyledi:

“Malatyalılar her yerde bir numara olmak ister işte ben burada bu toplantıyı düzenleyen Hekimhan dernek başkanı Mehmet Çelik beye ve Ali Seydi Turan beye teşekkür ediyorum.Bu toplantılar verimli bir toplantıdır.İstişare sünnettir bunu yapmanız sizin her zaman faydanızadır.“