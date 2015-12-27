‘Siyasetten Uzak Olarak..’

Malatya’da ekonomi sektörüyle ilgili örgütlerinin bir araya gelmesi ile Malatya İş Dünyası Platformu (MİDP) kurularak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının (SMMMO) ev sahipliğinde ilk danışma toplantısını gerçekleştirdi.

Dedekorkut Restauranta gerçekleştirilen ve Ticaret Sanayi Odası (TSO), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB), Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK), Malatya Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Malatya Ticaret Borsası (MTB), Malatya Aktif İşadamları Derneği (MAKİAD), Ziraat Odası, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ve Malatya Organize Sanayi İşadamları Derneği (MOSİAD) başkanlarının katıldığı toplantının açılış konuşması yapan TSO başkanı Hasan Erkoç, İki yıl önce başlattığımız ve sadece bayramlarda uyguladığımız iş dünyasının birlikteliğinin sadece bayramlarda değil periyodik bir şekilde bir araya gelerek kentimizin sorunları konusunda siyasi endişelerden uzak, fikir alışverişinde bulunmak amacı ile bu platformu kurduk.ve ilk toplantımızı da SMMMOnun ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz dedi.

SMMMO başkanı Mustafa Bahadır Altaş da İlimizin sosyal ve ekonomik alanda gelişmesine katkıda bulunmak, görüş alış-verişlerinde bulunmak amacı ile bir araya geldik. Bu platforma ilimiz için çok gerekli olan Kent konseyinin de nüvelerini atmış oluyoruz. diye konuştu.

ESOB başkanı Şevket Keskin ise Malatyamıza yararlı olacağına inandığımız bu platformun devam etmesi en büyük dileğimizdir. ESOB olarak Malatyanın yararına her türlü çalışmanın içinde olacağız dedi.

Toplantının açılış konuşmalarından sonra Malatyanın başta Alt geçitler, Çevre yolları, kapanan ve kapatılacak olan fabrikaları, Malatyaspor, gibi sorunlar katılımcılar tarafından dile getirilerek görüş alışverişinde bulunuldu.

TSO başkanının önerisi ile Türkiyede kurulması düşünülen kalkınma ajanslarından birinin de ilimizde kurulması için platform olarak gerekli lobi çalışmalarının yapılması ve bu alınan kararın ilgililere iletilmesi kararı alındı.

Toplantının kapanışında konuşan TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde meydana gelen mayın patlaması sonucunda 6 askerin şehit olmasına tepki göstererek, “Bu ülkenin ciddi anlamda sorunu olan terörün son bulmasını diliyoruz” dedi.

Erkoç, “Bundan sonradaki toplantının ayda bir kez yada 2 ayda yapılmasını düşünüyoruz. Malatya’nın kalkınması için hep birlikte birlik ve beraberlik içinde çalışacağız” dedi.

Erkoç, Malatya’da çok sayıda sivil toplum kuruluş bulunduğun ancak bu yapının sadece Malatya’daki iş dünyasını kapsayan meslek kuruluşlarını kapsadığını belirtti.