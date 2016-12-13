Siyer Dersleri Devam Ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından başlatılan Siyer Dersleri’nin 5’incisi gerçekleştirildi. 4.Derste ilk bölümü gerçekleştirilen “Cahiliye: Kur’an’ın İndiği Tarih” konusu 5’inci derste anlatılan ikinci bölümle tamamlandı. Cahiliye: Kur’an’ın İndiği Tarih II” dersini Prof. Dr. Şinasi Gündüz verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen derse Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, şube müdürleri ile kalabalık vatandaş topluluğu katıldı. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şinasi Gündüz, slayt gösterisi eşliğinde yaptığı sunumunda Cahiliye devrindeki Arap Paganizmi üzerinde durdu. Arap putperestliği ve dini inançları hakkında bilgi vereceğini kaydeden Gündüz, “İllallah’ı anlamak için önce Lailahe demek gerekiyor. Dolayısıyla Cahiliye dönemi Arap kültürünü, inancını, dinini bilmek hem Kur’an’ı hem de Kur’an Mesajını daha iyi anlamak açısından son derece elzemdir” dedi.

Prof. Dr. Gündüz, sunumunda Hicaz Bölgesinde Tevhit-Şirk mücadelesi ile Hz. İbrahim ve Tevhidi inancın tesisi konularını işledi.

17 ders olarak işlenecek Siyer Dersleri programı çerçevesinde 6’ncı ders, 17 Aralık’ta Yrd. Doç. Dr. Fethullah Zengin tarafından verilecek.

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