Siyer Derslerinin 15’incisi Gerçekleştirildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Siyer Derslerinin 15.si gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Demircan’ın verdiği derste “Hz. Peygamberin Mekke’deki İbadet Hayatı” konusu işlendi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen derse Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, daire başkanları, şube müdürleri ile derslere kayıt yaptırmış olan dinleyiciler katıldı.

Hz. Peygamber, ibadetleri Allah’a has kıldı

İslam’daki birçok İbadetin benzerinin o günkü Mekke toplumunda var olduğuna işaret eden Prof. Dr. Adnan Demircan, “Hz. Peygamber, ibadetleri kurumsallaştırdı ve Allah’a has kıldı. Aslında Mekke toplumuna baktığınız zaman Allah’a inandıklarını görürsünüz. Fakat inandıkları Allah ile kendileri arasında ara form olarak tasarladıkları varlıkların varlığına inanıyorlar. Din demiş ki bunları devre dışı bırakıyorum. Gelen son vahiy, Allah ve Allah dışında kalanlar-masiva olduğunu aktarıyor. Dolayısıyla o ara formu ortadan kaldırmış. Var olan bir inancı tashih etmiş. Temelde, ibadetlerde şirk özelliği taşıyan veya şirke götüren unsurlar kaldırılmıştır” dedi.

Prof. Demircan, İslam’ın tebliği ile birlikte ibadetlerin Mekke döneminde yapılmaya başlandığını ve gelen vahiyler üzerine tedrici olarak Medine döneminde tam olarak hangi ibadetlerin nasıl yapılacağının tamamlandığını belirtti. İbadetlerle ilgili detaylı bilgiler aktaran Prof. Demircan, dinleyici sorularını da cevaplandırdı.

Bülten