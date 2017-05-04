“Size Düşen Görevinizi Layığıyla Yapmanız”

Vali Mustafa Toprak, Darende İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek göreve yeni başlayan Güvenlik Korucuları ile bir araya geldi.

Vali Toprak İlçe Kaymakam v. Tolga Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mustafa Güngör ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından karşılandı.

Güvenlik Korucularının toplandığı İlçe Jandarma Komutanlığı binasında yeni göreve başlayan Otuzbir Güvenlik Korucusu ile bir araya gelen ve onlara hitap eden Vali Toprak ilk olarak Jandarma Üsteğmen Güngör’den sorumluluk bölgesindeki Asayiş konuları ve denetimleri hakkında bilgiler aldı.

Göreve başlayan Güvenlik Korucularına görevlerinin hayırlı olmasını ve görevlerinde başarılar dileyen Vali Toprak, referandum sürecinde başta Jandarma personeli, Emniyet personeli, katkı sağlayan Güvenlik Korucuları olmak üzere mülki idareye ve tüm kesimlere teşekkür ederek “Darende ‘de devletimizin bekası, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışıyorsunuz, tüm hizmetleriniz için sizlere çok teşekkür ediyorum.

Güvenlik Korucularının başta özlük hakları ve diğer haklarında önemli değişikliler ve gelişmeler oldu. En son çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile de sigorta primleri devlet tarafından karşılanmaya başlandı, bunlar önemli bir taraftan çalışma şartları, haklarının geliştirilirken bir taraftan da yaptığınız işin önemi, güzelliği ve güvenliği sağlamadaki sizlerin katkısını da bizler çok önemsiyoruz.

Sizlere verilen eğitimlerin hem niteliğinin hem de niceliğinin arttırıldığını gözlemliyoruz, dolayısı ile devletimizin bakışı ile bakanlıklarımızın ve hükümetimizin vermiş olduğu tüm haklarla birlikte sizlere düşen görevde sizin İlçe Jandarma Komutanlığımızın ve Mülki İdarenin emrinde görevinizi tam ve layığı ile birlikte yapmaktır.

Görevinizle birlikte yaşam içerisindeki davranışlarınızız, ilişkilerinizin, konumunuzun, temsiliniz, bulunduğunuz yerdeki yaklaşımınızın örnek olması gerekiyor. Bundan yana bir şüphemiz yok ama bu her yerde söylüyoruz, polisimize de söylüyoruz, Jandarmamıza da söylüyoruz, memurlarımıza da söylüyoruz, herkese söylüyoruz çünkü bir noktada bir devlet görevlisi olarak vatandaşlara yönelik olarak devletimiz adına hizmet verdiğimize göre bu noktadaki her türlü birliği, beraberliği, güzelliği, azmi, çalışmayı iyi bir şekilde yönetmemiz ve yönlendirmemiz gerekiyor.

Bunlarla birlikte verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelede, terörist olaylarla da olmak üzere her türlü tezahür olaylarla mücadelede görevinizi iyi bir şekilde yapacaksınız.

Eskiden Geçici Köy Korucusu olan ismi de değiştirilerek bu konuya olan bakış açısının değiştiğini, sağlanan hak ve hukuk, çalışma şartları ve özlük hakları ile de bunun sağlamlaştırıldığını görüyorsunuz. Sizlerden de bu bakış açısı içerisinde görevinizi yerine getirmenizi bekliyoruz.“ dedi.

Güvenlik Korucularına görevleri sırasında ve görev yapmadıkları sırada davranış ve ilişkilerinde nasıl olmaları gerektiği konusunda talimatlar veren Vali Toprak buradan ayrılmadan öne tüm korucular ve jandarma personeli ile toplu fotoğraf çektirdi.

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