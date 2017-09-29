İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 24 saat içerisinde, yurtiçi genelinde yürütülen operasyonlarda 23’ü ölü 5’i teslim olmak üzere toplam 28 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında intibak eğitim safhasını tamamlayan fakülte öğrencileri ve astsubay öğrenci adaylarının “And İçme Töreni”ne katıldı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumunda gerçekleşen törende yaptığı konuşmada Bakan Soylu, “Bu alanda bulunan herkesin hayatında iz bırakacak, hafızasından çıkmayacak çok önemli bir zaman dilimini hep birlikte yaşıyoruz. Evlatlarımız, birazdan bir yemin edecekler. Yeminli görevlerin anlamı vardır. Yeminli görevler, sadece kendilerine değil, ülkeye, millete karşı sorumluluğu olan ve bunun için de insanları en nihayetinde vicdanlarına, inançlarına, Cenab-ı Hakk’a karşı sorumluluğa havale eden görevlerdir. Doktor yemin eder, çünkü canımızı emanet alır. Muhasebeci yemin eder, paramızı, malımızı emanet alır. Hakimler, avukatlar yemin ederler, çünkü adaleti emanet alır. Milletvekili yemin eder, çünkü milletin oy hakkını, emanet alır. Birazdan evlatlarımız yemin edecekler. Çünkü bizden, çok büyük bir emaneti teslim alacaklar” diye konuştu.

“Birazdan size vatanı emanet edeceğiz, hazır mısınız?”

“Gençler, birazdan size vatanı emanet edeceğiz, hazır mısınız?” diye soran Bakan Soylu, “Size Sakarya’yı, Dumlupınar’ı, Kahramanmaraş’ı, Gaziantep’i Şanlıurfa’yı, Çanakkale’yi, Ege’yi, Akdeniz’i Karadeniz’i Marmara’yı, İstanbul’u, Ankara’yı emanet edeceğiz, hazır mısınız? Size Cudi’yi, Gabar’ı, Tunceli’yi, Pülümür’ü, Diyarbakır’ı, Ağrı’yı Van’ı, Hakkari’yi, Yüksekova’yı, Cizre’yi, Şırnak’ı emanet edeceğiz, hazır mısınız? Biz size Filistin’i, Arakan’ı, dünyada zulüm neredeyse orayı emanet edeceğiz. Biz size, son teknoloji silahlarla ezilmeye çalışılan insanlığı, yok edilmeye çalışılan vicdanları emanet edeceğiz. Biz size dünyanın en onurlu, en şerefli, belki de insanlığın son kalesi olan bir medeniyeti, Anadolu medeniyetini; bu milletin dinini, inancını, manevi değerlerini size emanet edeceğiz. Evet, bu yük ağır bir yüktür. Bu sorumluluk ağır bir sorumluluktur ama Allah’a çok şükür, bu aziz millet, tarih boyunca hiçbir şeyden olmadığı gibi bu sorumluluktan da asla kaçmamıştır. Sizlerde ki bu asıl duruştan, gözlerinizdeki ışıltıdan anlıyorum ki bugün de sizler aynı emaneti teslim almaya hazırsınız” ifadelerini kullandı.

“Hoca müsveddesi bir müptezele yatırım yapıp devletin her kademesine soktukları hainler eliyle 15 Temmuz gecesi bu ülkeye, tarihinin gördüğü en büyük ihaneti yaptılar”

Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Aziz milletimiz, tarihin her döneminde büyük sınavlardan, zor dönemden geçmiştir. Sadece savaşlarla değil, siyasi ve ekonomik açıdan da birçok mücadeleye, baskı ve zorlamaya maruz kalmıştır. Şu noktayı çok iyi görmemiz lazımdır. Dünyanın en kritik coğrafyasındaki bu ülkeyi, bu milleti yok etmek, güçsüzleştirmek, itibarsızlaştırmak esaret altına almak istediler. Bunu sağlamak için, iki yöntem denediler. 1923’te güzel cumhuriyetimizi kurana kadar bizimle sadece savaştılar. Bizi savaşla yok etmek istediler. Çanakkale’ye dayandılar, olmadı. Anadolu’ya saldırdılar, Sevr’i uygulamak istediler, dört tarafına asker çıkarmaya, paylaşmaya kalktılar olmadı. Beceremediler. Baktılar ki böyle olmuyor, Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra taktik değiştirdiler. Bu güzel ülkede bir kardeş kavgası çıkarmayı, bu ülkeyi içeriden bölmeyi denediler. Bir iç savaş hayali kurdular. Bunu çok iyi görmek lazımdır. Bu kardeş kavgasını gün oldu darbelerle yapmaya çalıştılar. Gün oldu sağcı-solcu diye bu ülkenin gençlerini birbirine düşürerek, bir annenin iki evladını, birbirine pusu kurar hale getirerek yapmaya çalıştılar. Çorum olaylarıyla, Kahramanmaraş olaylarıyla yapmaya çalıştılar. Gün oldu mezhep üzerinden, etnik kimlik üzerinden bölmeye çalıştılar. PKK diye bir taşeron örgüt kurup bu örgüte 40 yıl yatırım yaptılar. Baktılar ki hiçbirisi tutmuyor Türkiye özellikle 21. asrın başından itibaren giderek güçleniyor. Demokrasi güçleniyor, siyasi istikrarı güçleniyor. İşte o zaman son planlarını devreye soktular. Hoca müsveddesi bir müptezele yatırım yapıp devletin her kademesine soktukları hainler eliyle 15 Temmuz gecesi bu ülkeye, tarihinin gördüğü en büyük ihaneti yaptılar. Tanklarla, F-16’larla kardeşi kardeşe kırdırmak istediler. Buradan bir şeyi çok iyi görmemiz lazımdır. Bütün bunları yaptılar, bu planları ortaya koydular ama başaramadılar. Başaramadılar çünkü bu millet, itidali elden bırakmadı. Bu millet çıplak elleriyle beraber tanklara F-16’lara helikopterlere karşı bir şeyi haykırdı ‘Amerika’da arkanızda olsa, dünyada arkanızda olsa bu milletin namusunu kimseye teslim etmeyiz, ettirmeyiz’ dediler. Feraseti, vicdanı elden bırakmayan bu millet ihaneti yapanı kenara almış; kendi birliğinin beraberliğinin bozulmasına müsaade etmemiştir. Dikkat edin, 15 Temmuz gecesi o büyük ihaneti gerçekleştirenler, sabahına varmadan derdest edilince, hiç kimse hukuk dışı bir ceza kesmeye kalkışmamıştır. 250 şehidimize rağmen sokaklarımızda en küçük bir taşkınlık, herhangi bir linç hadisesi veya başka bir başıbozukluk yaşanmamıştır.”

” Millet, sapla samanı ayırmasını bilmiştir”

Suçluların yakalandığını, adalete teslim edildiğini aktaran Soylu, “Mahkemeleri devam etmektedir. Millet, sapla samanı ayırmasını bilmiştir. Milletimiz, üstün ferasetiyle beraber devletinin, göz bebeği kurumlarının, ordusunun yok yere lekelenmesine, emniyet teşkilatının yok yere lekelenmesine müsaade etmemiştir. 16 Temmuz sabahında ülkede her şey, ekonomi, sosyal yaşam, kendi rutininde devam etmiştir. İşte bu hal, aziz milletimizin o yüksek hasletlerinin neticesindedir. Bizim en büyük kalemiz, en büyük silahımız vicdanımız, adaletimiz ve medeniyetimizdir. Bütün bunları sizlere şunun için anlattım. Evet, emanetiniz çok büyüktür, çok ağırdır. Ama çok da büyük bir yardımcınız vardır” dedi.

“28 terörist etkisiz hale getirildi”

Bakan Soylu, konuşmasında son 24 saat içerisinde, yurtiçi genelinde yürütülen operasyonlarda 23’ü ölü 5’i teslim olmak üzere toplam 28 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

2017-2018 eğitim öğretim yılında intibak eğitim safhasını tamamlayan JSGA Fakülte Dekanlığında eğitim gören 5’i misafir personel olmak üzere 205 Jandarma Subay adayı öğrenci ile Astsubay Eğitim Merkezinde eğitim gören 3 bin 399 astsubay adayı (99 sözleşmeli sahil güvenlik astsubay adayı öğrenci, 20 sağlık astsubay adayı öğrenci, 230’u kadın olmak üzere 3 bin 280 jandarma astsubay adayı) and içti. Törende and içen kadın astsubay adayları arasında ise 3 tane başörtülü astsubay yer aldı.

Ankara, iha