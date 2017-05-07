CHP’li başkan, referandum çalışmaları sırasında karşılaştıkları vatandaş tepkilerini anlattı..

CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin, 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu öncesi “Hayır” oyu propagandası için gittikleri yerlerde karşılaştıkları tepkileri yazılı bir açıklamada, kamuoyuyla paylaştı.

Küçükşahin’in, referandum tepkileri ile ilgili açıklaması şöyle:

“Yeşilyurt CHP ilçe Başkanlığı olarak 16 Nisan 2017 günü yapılan halk oylaması çalışmalarına 28 Şubat günü başladık. Haftanın ilk günü olan pazartesi günleri planlama yaptık, çalışmalarımızın daha verimli geçmesi için deneyimlerimizi paylaştık ve kendimizi eğittik.

Haftanın diğer günleri pazartesi günü yaptığımız planlamaya uygun olarak mahalleleri gezdik. Mahallelerde kadın kolları ev ev dolaşarak, erkekler grubu ise tek tek esnafı gezerek neden hayır denmesi gerektiğini anlattık. Haftanın son günü olan pazar günü ise istirahat ettik.

Son hafta, sandık güvenliğine ilişkin son koordineleri yaptık ve eksiklerimizi tamamladık.

Bu süreç içerinde mahalle sakinlerinin verdiği ve akılda kalan bazı tepkiler aşağıya çıkarılmıştır.

– Temelli Caddesinde 20-25 yaşlarında bir esnaf, tokalaşmak için elimi uzattığım bir esnaf, elimi sıkmamak için yüzüme boş boş bakarak elimi havada bıraktı!

– Neden hayır denmesi gerektiğini izah etmek istediğimiz Çarmuzu mahallesinde bir esnaf, “Biz ilgilenmiyoruz, biz ekmeğimizin derdindeyiz, buradan gidin” diye tepki verdi.

– Yağışlı bir günde Yeşilkaynak mahallesinde fırında karşılaştığımız sakallı bir erkek, önce EVET konusunda açıklama yapacağımızı zannetti ve gözleri parladı. HAYIR için açıklamaya başlayınca ayağa kalktı ve “Sizi Allah çarpacak. Allah’ın emri EVET” diyerek fırından çıktı gitti.

– Bentbaşı mahallesinde EVET’çi olduğunu söyleyen bir tamirhane sahibi ile oturup 10 dakikaya yakın sohbet ettik. Sohbet sonrası “Senin hatırın için HAYIR diyeceğim” dedi. Bu sözü aldıktan sonra kendisini tekrar ziyarete gideceğimi söyleyerek oradan ayrıldık.

– Şahnahan’da berberlik yapan 19-20 yaşlarında bir genç, milletvekili olmak istediğini bu nedenle EVET vereceğini söyledi. “Nasıl olacaksınız?” diye sorduğumda “Halk seçerse olurum” diye cevap verdi.

– Şahnahan’da bir dükkân önünde oturan iki gence neden HAYIR denmesi gerektiğini anlattık ve oradan ayrıldık. Biraz sonra o gençlerin babası olduğunu söyleyen bir adam yanımıza gelerek, “Oğlumun beynini yıkıyorsunuz, HAYIR diyenler Ermeni’dir” diye bağırmaya başladı. Biz ciddi bir tepki vermedik. 10-15 dakika sonra bulunduğumuz bölgeye jandarma geldi. Meğerse bu bağırma anında birileri de jandarmaya telefon ederek kavga çıkacağını söylemiş!

– Topsöğüt mahallesinde bir berbere bilgi vermek üzere girdiğimizde orada müşteri olan bir vatandaş “Biz EVET diyoruz, kafamızı karıştırmayın, çıkın buradan, bir dakika içinde çıkın” diyerek tehdit etti. Dükkân sahibini zor durumda bırakmamak için oradan ayrılıp diğer esnafları dolaşmaya başladık.

– Öncüler Mahallesinde bir gruba yaptığım açıklama esnasında bir genç “HAYIR dersek Recep Tayyip Erdoğan değişmiyor, değil mi?” diye sordu. Kesinlikle değişmeyeceğini ve 2019 yılında yapılacak seçimlerde halk bir kez daha isterse yine Cumhurbaşkanı olacağını ifade ettim.

– Duranlar mahallesinde bizi evinin bahçesine dahi kabul etmeyen bir vatandaş ile yolda konuştuk. Zamanın elverdiği ölçüde açıklamamın sonunda, (yaptığım ayrıntılı açıklamaları kastederek) “Bunları bize kimse söylemedi ki!” dedi.

– Çalışma yapmak için Samanköy mahallesine gittiğimizde taziye vardı. Taziyeyi fırsata çevirmeyi ahlak anlayışımıza yakıştıramadığımız için. Araçtan inmedik ve o bölgeden ayrılarak planda olmayan bir başka mahalleye yöneldik.

– Bostanbaşı (Kilayik) mahallesinde EVET oyu vereceğini, söyleyen bir vatandaşa nedenini sorduğumda; “Halit Ziya Özkan (1960’larda CHP milletvekili) belediye başkanı iken bir torba un vermediği için EVET diyeceğim” dedi.

– Kiltepe mahallesinde gazi olduğunu söyleyen bir esnaf, “HAYIR diyenler haindir” dedi. Oysa onun Şırnak’ta mayına bastığı söylediği yıllarda ben de orada görev yapıyordum. Mayına bastığı olayı anlattığında, o talihsiz olayı hatırladım. Demem o ki, HAYIR diyenler de en az gazimiz kadar vatanseverdir.

– Tecde mahallesinde kendisine açıklamada bulunduğum bir esnafın işyerinden ayrılırken içeri giren bir başka esnaf “Siz yalan söylüyorsunuz, yalancısınız” dedi. Bunun üzerine ayrılmak üzere olan dükkâna geri dönerek bizim yalan söylemediğimizi söyledim ve referanduma ilişkin bilgileri bir kez de onun için anlatmaya çalıştım.

– Bir vesileyle kısa bir süre için İstanbul’a gittim. Dönüşte uçakta yan yana oturduğum 89 yaşındaki bir amca, EVET diyeceğini, torunlarının ise HAYIR diyeceklerini söyledi. Sohbet artınca ve uçak sonrası eşyalarının taşınmasında yardımcı olunca “Senin hatırın için ben de HAYIR diyeceğim” dedi.

Yukarıda belirtilen tepkilere ilave olarak EVET diyenler için bir sorun olmadığını buna karşın HAYIR diyenlerin mahalle baskısı altında olduğunu gözlemledik. Özellikle pek çok esnaf, tek başına iken bizi dinledi, ancak yanında birisi varsa dinlemekten kaçındı.”

Bülten- malatyahaber.com