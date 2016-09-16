Doğanşehir ilçesini ziyaret eden AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Milletvekili Nurettin Yaşar, Kurban Bayramı münasebetiyle Doğanşehir ilçesini ziyaret etti. İlk olarak AKP İlçe Teşkilatını ziyaret eden Yaşar, burada İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu ve partililer tarafından karşılandı. Partililerle bayramlaşan Yaşar daha sonra Doğanşehir Belediye Meclis Salonunda vatandaşlarla bayramlaştı. Burada konuşan Yaşar, “Bir darbe kalkışma süreci geçirdik. Bu zorlu süreci Allah’ın izni ve sizlerin sayesinde atlattık. Şimdi kaldığımız yerden kalkınmamızı devam ettirmeliyiz. AK Parti, dünyada eşi bulunmayan bir partidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünya mazlumlarına kucak açan büyük bir devlet, bu halk dünyada eşi benzeri bulunmayan kahraman bir halktır. Darbeciler ve bu memlekete zarar veren örgüt mensuplarını temizleme operasyonlarını da titizlikle sürdürüyoruz. Hatalarımız olabilir, bunu da tekrar gözden geçireceğiz. Burada devletin bekası söz konusudur” şeklinde konuştu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ü makamında ziyaret eden Yaşar, burada Başkan Küçük’ten ilçenin sorunları ve yapılan projelerle ilgili bilgi aldı. Küçük, projelerin çok ağır işlediğini kaydederek, “Biz buraya hizmet etmek için geldik, bin 500 müracaatımız var. Doğanşehir’de TOKİ çalışmalarını başlatamadık. Halk bizden hizmet bekliyor” diye konuştu.

Yaşar, daha sonra Doğanşehir’de esnaf ziyareti yaptı ve vatandaşlarla bayramlaştı. Yaşar’ın Doğanşehir ziyaretine Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, AKP İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Sülü, İl Encümeni Rüstem Çatı ve partililer eşlik etti.