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Malatya Haber -

“Sizlerle Gurur Duyuyorum”

“Sizlerle Gurur Duyuyorum”
  • 29.12.2016
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Türkiye Üniversitelerarası Spor Federasyonu İkinci Lig Grup Birinciliği müsabakalarında sergiledikleri üstün performansla birinci lige yükselen İnönü Üniversitesi Erkek Voleybol ve Erkek Futbol Takımı, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret etti.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cemal Gündoğdu, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik, Spor Şube Müdürü Salih Coşar, Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Doç. Dr. M. Emin Kafkas, Erkek Futbol Takımı Antrenörleri Murat Kurt ile Soner Bayram, ve sporcuları makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, elde edilen başarıdan dolayı kendilerini tebrik etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat’ın da hazır bulunduğu ziyarette, elde ettikleri başarıları Rektör Prof. Dr. Kızılay ile paylaşan takım yöneticileri ve sporcuları, verilen desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Antalya’da gerçekleşen müsabakalarda iyi bir performans sergileyerek bir üst lige çıkmayı garantilediklerini belirten takım antrenörleri birinci ligde de aynı azim ve kararlılıkla yollarına devam edeceklerini ifade ettiler.

Takım yöneticileri ile sporcuları kutlayan ve başarılarından dolayı gurur duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay kendilerine hediye verdi.

Yeni Malatya Gazetesi

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