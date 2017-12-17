SMA Hastalarına Grip Aşısı Önerisi

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, “SMA hastalarına ve beyin felci geçiren çocuklara grip aşısının önerilmesi gerekiyor.” dedi.

Yakıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grip aşısının yüzde 100 gripten korumamakla beraber, kronik hastalığı bulunan kişilerin aşı olması gerektiğini ifade etti.

Grip aşısının eylül ve aralık ayları arasında yapılması gerektiğini aktaran Yakıncı, şunları söyledi:

“Grip aşısı yüzde 60 oranında koruyan bir aşı ve bir önceki grip salgınındaki mikroba göre hazırlanıyor. Diğer aşılar gibi yüzde yüz korumuyor ama bir koruma oranı var, özellikle sık solunum yolu hastalıkları geçiren kişilere bu aşının yapılması gerekiyor. Bizim bir SMA hastamız vardı ve grip aşısı olmamış, yoğun bakımda tedavi görüyordu. Gribe bağlı zatürreden dolayı vefat etti. Bu aşı yüzde yüz korumuyor ama yapılsaydı, belki bu çocuk hasta olmayacaktı ve vefat etmeyecekti. SMA hastalarına ve spastik çocuklar kış aylarında sık solunum yolu hastalıkları geçirmekte. Bu nedenle mutlaka çocuklara grip aşısının önerilmesi gerekiyor.”

AA