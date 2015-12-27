SMS’le Tebligat

Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurumu (PFDK), Uyuşmazlık ve Çözüm Kurulu (UÇK) ile Tahkim Kurulu kararlarını bundan böyle kulüplere SMS ve e- posta ile gönderecek.

Konuya ilişkin olarak federasyonun resmi sitesinde yeralan açıklama şöyle:

“Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde bulunan PFDK, UÇK ve Tahkim Kurulu’nun aldığı kararların özetleri artık kulüplere SMS ve e-posta yoluyla da bildirilecek.

Kurulların aldığı kararlar, ilgili kulübün TFF ile paylaştığı kurumsal cep telefonu numarasına kısa mesaj (SMS) olarak gideceği gibi yine kulübün bildirmiş olduğu kurumsal e-posta adresine de e-posta olarak gönderilecek.

Resmi tebligat yerine geçmeyecek olan bu uygulama ile futbol ailesinin önemli paydaşı olan kulüplerin eksiksiz ve anında bilgilendirilmesi hedefleniyor

Bunun yanı sıra UÇK-Uyuşmazlık ve Çözüm Kurulu’nun da aldığı kararlar, PFDK ve Tahkim Kurulu’nda uygulandığı gibi düzenli olarak internet sitesinden duyurularak kamuoyu ve kulüpler ile paylaşılacak.”