Sobayla Isınıyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, “2011 Nüfus ve Konut Araştırması, Konutlardaki Isıtma Sistemleri” konulu araştırmanın sonuçları açıklandı.

TÜİK’in açıklamasında, “Malatya’da 2 Ekim 2011 tarihi itibariyle en yaygın olarak kullanılan ısıtma sistemi sobadır. Malatya ilindeki hanelerin yüzde 66,6’sı soba (doğalgaz sobası dahil) ile ısınmaktadır. Malatya soba (doğalgaz sobası dahil) ile ısınanların oranına göre 81 il içerisinde 61. sıradadır” denildi.

TÜİK açıklamasında, Malatya’da 2 Ekim 2011 tarihi itibariyle ikinci en yaygın olarak kullanılan ısıtma sisteminin kat kaloriferi olduğu belirtilerek, “Malatya ilindeki hanelerin yüzde 29,3’ü kat kaloriferi ile ısınmaktadır. Malatya kat kaloriferi ile ısınanların oranına göre 81 il içerisinde 9. sıradadır” ifadeleri kaydedildi.

TÜİK açıklamasında, şu bilgiler verildi: “Malatya’da 2 Ekim 2011 tarihi itibariyle üçüncü en yaygın olarak kullanılan ısıtma sistemi kaloriferdir. Malatya ilindeki hanelerin yüzde 4,0’ı kaloriferle (merkezi) ısınmaktadır. Malatya kaloriferle ısınanların oranına göre 81 il içerisinde 76. sıradadır. Malatya ilindeki hanelerin 2 Ekim 2011 tarihi itibariyle konutlarında en az kullandığı ısıtma türü ise klima, elektrikli ısıtıcılar ve diğer sistemlerdir. Malatya ilindeki hanelerin yüzde 0,1’i klima, elektrikli ısıtıcılar ve diğer ısıtma sistemleri ile ısınmaktadır. Malatya, klima, elektrikli ısıtıcılar ve diğer sistemler ile ısınanların oranına göre 81 il içerisinde 56. sıradadır.”