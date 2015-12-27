SODES Pikniği

Malatya Valiliği Sosyal Destek Projesi (SODES) projesi kapsamında öğrenciler piknik yaptı.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından finanse edilen SODES kapsamında olan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Bana da Fırsat Ver” kampanyasıyla yaklaşık bin öğrenci piknik yaptı. Vakıf ilköğretim Okulu, Milli Egemenlik İlköğretim Okulu, İbni Sina İlköğretim Okulu ve Melekbaba İlköğretim Okulu öğrencilerinden oluşan bin kişilik öğrenci grubu İnönü Üniversitesi Sosyal Tesisleri Havuzbaşı Restaurant’ta bol bol eğlendiler. Davul zurna eşliğinde halay çeken öğrenciler lokantanın hazırladığı yemeklerden yiyip, çimler üzerinde oynadılar.

Piknik programında özellikle kenar mahalle çocukları adeta felekten bir gün çaldılar. İnönü Üniversitesi Havuzbaşı Restaurant Tesisleri İşletmecisi Kemal Kubat, bu tür sosyal faaliyetlere her zaman açık olduklarını ve destek verdiklerini kaydetti.

SODES projesi kapsamındaki “Bana da Fırsat Ver” kampanyasıyla fırsat bulan dört ayrı okulun 6,7 ve 8. sınıf öğrencileri mutlu bir şekilde ayrıldı.