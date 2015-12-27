Şofbenden Zehirlendiler
Sancaktar Mahallesinde, aynı ailenin 3 yetişkin ferdinin, şofdenden sızan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.
Sancaktar Mahallesi Çevreyolundaki bir evde 04.20 sıralarında 46 yaşındaki Ş.Ö. ve 75 yaşındaki S.Ö. adlı kadınların yanı sıra 46 yaşındaki G.Ö., şofbenden sızan gazın etkisiyle zehirlendiler. Kendilerini iyi hissetmeyen ev sakinleri, durumdan haberdar edilen 112 Acil Servis ambulansı tarafından kaldırıldıkları Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alındılar.
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