Şoförlerden Operasyona Destek Kampanyası

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (ESOB) bağlı minibüs, taksi, servis araçları ve özel halk otobüslerinin bir günlük yevmiyesi, Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla Mehmetçik Vakfı’na yatırılması kampanyası başlatılırken, yine Kızılay’a da kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan fuar alınanda toplanan Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası’na üye şoför esnafı Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nda destek olmak amacıyla önce Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Kan bağışını önce, aynı zamanda TESK yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı da olan Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevket Keskin ile Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce önce kendileri kan vererek kampanyayı başlattılar.

Şoför esnafının bir günlük yevmiyelerini Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrine yönelik başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatına destek amacıyla Mehmetçik Vakfına bağışlaması kampanyasına önce kendilerinin yatırmış olduğu makbuzları gösteren Keskin ve İnce, daha sonra Türk bayrakları asılı minibüs, taksi, servis araçları ve özel halk otobüslerinden oluşan yaklaşık 2 bin araçlık konvoy ile Şehir merkezinden geçerek, 2. Ordu Komutanlığı karargahını selamlayıp, Malatya Asker Alma Bölge Başkanlığı önüne geldiler. Burada şoför esnafı harekatta gönüllü asker olmak için dilekçe verdi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevket Keskin, “Odalar olarak bir kampanya başlattıklarını kaydeden Keskin, “Destek olmak için bir kampanya başlattık. İlk önce kan verdik. Daha sonra bütün arkadaşlarımıza bir günlük kazancını Mehmetçik Vakfı’na bağışlaması için çağrıda bulunduk. Buna ilk olarak biz katıldık.” diye konuştu

Keskin, “Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz’daki gibi bizleri sokağa davet eder ve eğer Zeytin Dalı hareketine davet ettiği an hepimiz hiç çekinmeden şehit olmak için gazi olmak için Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimize destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Mehmedimize, Mehmetçiğimize ayağına taş gelmesin, gözünden yaş gelmesin. Allah yar ve yardımcıları olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun. Bütün Türk milletine burada birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza göstermiş olduğu büyük özveri ve cesaretinden dolayı kendisini destekliyoruz, kutluyoruz. Afrin hareketi ve Zeytin Dalı Harekatında esnaf ve sanatkar camiası en önde olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Her zaman yanında olacağız, kanımızla, canımızla bayrağımızı ve devletimizi savunmak için elimizden geleni yapacağız. Biz her zaman devletimin ve milletimizin yanında olacağız. Olmaya da devam ediyoruz. 15 Temmuz’da olduğu gibi bugünde yanındayız, yarında yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz; Türk milleti kendisileri ile beraberdir, Türk milleti kendilerini yalnız bırakmayacak, sayın Cumhurbaşkanımız kendilerini yalnız hissetmesin, esnaf ve sanatkar camiası büyük ustanın yanındadır.” şeklinde konuştu.

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, “Vatanımıza yönelen dış tehditlere ve milletimizin bütünlüğüne yapılan terör saldırılarına karşı sınırlarımızda oluşturulmak istenen sözde terör ordusuna karşı devletimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu Afrin, Suriye harekatını, Zeytin Dalı Harekatını minibüsçü ve servisçiler olarak şoför esnafı olarak, devletimizin yanındayız, sonuna kadar destekliyoruz. 1974 yılında ABD’nin silah ambargosuna rağmen Kıbrıs’tan başarıyla çıkan Ordumuz bugünde zeytin dalı harekatından başarıyla çıkacağına yürekten inanıyorum. Türkiye uluslar arası hukuktan doğan haklarını kullanmaktadır ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne önem vermektedir. 2. Abdulhamid, ‘Savaş yalnız sınırlarda olmaz. Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir.” diyor. Bugün topyekun olmalıyız, tek yürek olmalıyız, birlik ve beraberlik içinde olmalıyız, hepimiz hepiz askeriz, hepimiz Mehmetçiğiz. Vatanımızın ve milletimizin yanındayız. Şoför esnafımızın bir günlük helal kazançlarını Mehmetçik Vakfına bağışlayarak, gerek şehit ailelerine destek amaçlı, gerek vatanımıza ve askerimize destek amaçlı topladıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Kanımız, canımız vatana ve askerimize feda olsun. Askerimizin yanındayız.” ifadelerini kaydetti.

