Söğütlü Cami Tekrar Kapandı!
Malatya merkezdeki Söğütlü Cami kapanarak tekrar tadilata alındı.
2011 yılında tadilat çalışmasına başlanılan Söğütlü 22 Mart 2013’de ibadete tekrar açılmıştı. Vakıflar Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonrasında güçlendirme çalışması da yapılan Söğütlü Camii’nin tadilat eksiklerinin bulunması nedeniyle tekrar ibadete kapatıldığı bildirildi.
Vakıflar Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak tadilat ile caminin Ramazan ayında tekrar ibadete açılmasının planlandığı öğrenildi.
Söğütlü Camii’nin tadilat eksiklerinin bulunması nedeniyle ibadete kapanmasıyla merkezdeki cami sorunu tekrar gündeme geldi.
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