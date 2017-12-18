‘Şok Galibiyet’ Büyük Moral Kazandırdı

Süper Ligin 16.haftasında sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor, hem 5 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı hem de Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi moral depoladı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de 5 haftalık özlemini muhteşem bir galibiyetle noktaladı. Ligin 16.haftasında Yeni Malatya Stadyumu’nda Galatasaray’ı konuk eden sarı kırmızılılar, 5 dakika içerisinde bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup ederek, Galatasaray’ı liderlikten etti. Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşısında aldığı kritik galibiyetle birlikte ilk yarının son haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi moral depolamış oldu.

Sarı kırmızılılar, 5 haftalık kötü seriyi sonlandırarak, puanını 19’a yükseltti. Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla ilk yarıyı noktalamış olacak.

MALATYA’DA ASLAN AVI

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de 5 haftalık bölümde 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak çıktığı Galatasaray karşısında maçın başından sonuna kadar iyi bir mücadele ortaya koydu.

Maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmayan ve savaşan Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray’ı 5 dakika içinde avlarken, 85 dakika muhteşem bir mücadele örneği gösterdi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Evkur Yeni Malatyaspor’da Göztepe maçındaki hatalardan ders çıkaran Sadık Çiftpınar ile Arturo Mina sıfır hatayla oynadı. Aytaç Kara, Murat Yıldırım ve Okechukwu Godson Azubuike üçlüsü orta alanda üst düzey mücadele etti. Turgut Doğan Şahin, mücadelesi, azmi, hırsı ile maçın en önemli isimleri arasında yer aldı. Pereira, Aly Cissokho terlerinin son damlasına kadar mücadele etti.

Bütün oyuncuların üst düzey mücadele verdiği Evkur Yeni Malatyaspor, haklı bir galibiyetle, aslanı avladı ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

MAÇTAN ÖNCE İNANMIŞLARDI

Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetim, teknik heyet, futbolcular, taraftarlar ve şehir, Galatasaray karşılaşmasında takımın 3 puan alacağına inanmıştı.

Hafta içerisinde teknik direktör Erol Bulut, takımını Galatasaray karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlandı. Çiçeği burnunda teknik adam, ligde 5 haftalık bölümde iyi mücadele etmelerine karşın bunu skora yansıtamamanın sıkıntısını yaşarken, ‘şeytanın bacağını Galatasaray karşılaşmasında kırmak istiyoruz’ demişti.

Galatasaray’ı iyi analiz eden ve takımını zorlu müsabakaya en iyi şekilde hazırlayan Bulut, önemli bir galibiyet aldı.

“Haftalardır iyi oynamamıza rağmen eksik tarafımız gol atmak. Onu da bu hafta Galatasaray, ardından Kayserispor maçında kırmak istiyoruz. Tabi 6 puan almaya çalışacağız. Var gücümüzle çalışıp, iki maçtan istediğimiz puanları almak istiyoruz” diyen Bulut, Galatasaray maçıyla şansızlığı da bir anlamda kırmış oldu.

GALİBİYET ULUSAL MEDYADA DA GENİŞ YER BULDU

Evkur Yeni Malatyaspor’un sahasında Galatasaray’ı 2-1 yenerek, liderlikten etmesi ulusal medyada da geniş yer buldu.

Erol Bulut ve öğrencilerinin zaferi sonrası ulusal basında geniş yer bulan sarı kırmızılılar, önemli bir zafere imza attı.

Galatasaray’ın son 4 deplasman maçında galip gelemediğine yer verilirken, Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcuların mücadelesi, hırsı ve azmine dikkat çekildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi