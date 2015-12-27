Şok İddialar!.

CHP’li Belediye Meclis Üyesi Günnur Tabel, 2010 yılında düzenlenen Parkometre ihalesini alan Hançe Parkmetre Şirketi’nin belediye yönetimine verdiği sahte teminat mektubu ile ilgili skandal bir iddiayı sordu.



‘SAHTE TEMİNAT MEKTUBUNU BELEDİYE ÜRETTİ’ İDDİASI

2010 yılında düzenlenen parkometre ihalesini alan ve yaklaşık bir yıl parkmetre uygulamasını sürdürdükten sonra belediye tarafından sözleşmesi fesh edilen Hançeparkmetre firmasının belediyeye verdiği ve işi bırakmasıyla birlikte sahte olduğu ortaya çıkan 270 bin TL’lik teminat mektubuyla ilgili olarak ‘teminat mektubunu belediyenin ürettiği, bazı görevlilerin bu firmadan rüşvet aldığı’ şeklindeki iddiaları meclis toplantısına damga vurdu.



Belediye Başkanı Ahmet Çakır Başkanlığı’nda yapılan meclis toplantısında gündemdeki konuların görüşülmesinden önce CHP’li Meclis Üyesi Günnur Tabel, belediyeye olan yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle sözleşmesi tek taraflı fesh edilen Hançeparkmetre firmasıyla ilgili iddiaları gündeme getirdi. Tabel, ‘Hançeparkmetre firmasının ihale dosyasında teminat mektubu olmadığı, bunun yerine senet verdiği ve işi bırakıp kaçmasından sonra, bu teminat mektubunu Malatya Belediyesi’nin ürettiğinin’ iddia edildiğini ve bunun doğru olup olmadığını Başkan Çakır’a sordu.



Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, sahte teminat mektubunu Malatya Belediyesi’nin uydurduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Çakır, ‘Şunu rahatlıkla söyleyeyim ki bu iddialar doğru değil. Böyle dedikodulara kulak verirsek işimizi yapamayız’ diye cevap verdi.



RÜŞVET İDDİASI

Çakır’ın, bu açıklamasından sonra yeniden söz alan Günnur Tabel, parkometre ihalesine ilişkin bir başka iddiayı daha sordu. Tabel, Hançe parkmetre firmasının bu ihaleyle ilgili olarak belediyedeki bazı yönetici ve yetkililere rüşvet verdiğini iddia etmesinin ardından savcılığın İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni isteyip istemediğini sordu. Belediye Başkanı Ahmet Çakır, soruşturma iznini yalanlamazken ‘Biz görevimiz nedeniyle bir çok konuda şikayet edilmiş olabiliriz. Bizim hakkımızda birçok şikayet oluyor. Biz görevimizi en iyi şekilde, en doğru şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu tür iddialar ve dedikodulara kulak verecek olsak iş yapamayız’ diye yanıt verdi.



Çakır ayrıca Tabel’in teminat mektubunun bankadan kontrolü yapılmadan firmayla nasıl sözleşme imzalandığını sorması üzerine de ‘Bu ihalede görevi olanların öyle bir sorumluluğu var ve de bunu yapmadılarsa zaten konu yargıda. Bu teminat mektubu kontrol edilmesi gerekiyorsa ve bu yapılmamışsa, yani bir görev ihmali varsa mutlaka bu suçun cezasını da çekecekler’ şeklinde cevapladı.



İHALEYE ÇAKIR BAŞKANLIK ETMİŞTİ

9 Kasım 2010 tarihinde yapılan ve Hançe firmasının tek başına katılarak 3 yıllığına 4.5 milyon TL’ye aldığı ihale Ahmet Çakır başkanlığında gerçekleştirilmişti.

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