Şok Uygulamada 4 Silah Ele Geçirildi

Polis ekiplerinin şok uygulamalarda 3 adet pompalı tüfek ile 1 adet tabanca ele geçirilirken, 1 kafe hakkında ruhsatsız, işyerine ruhsatsız canlı müzik faaliyetinde bulunma ve işyerin de sigortasız işçi çalıştırmaktan tutanak tutuldu. Emniyet, parkların kontrolü için ise “Mobil Park Polisi” ekibi ise parklarda 95 kişinin kimlik sorgusunu yaptı.

-Şehir merkezinde her şeyi ruhsatsız kafe…

Asayiş Şubesine bağlı ekipler tarafından 20 Mart Salı gece 21.00 ile 23:00 saatleri arasında Derme Sokak ve Nasuhi Caddesi üzerinde yapılan Şok Uygulamada polis ekiplerince 120 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, kontrol edilen 1 kafenin işyeri ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği, ruhsatsız canlı müzik faaliyeti yapıldığı ve 2 personelinin sigortasız çalıştırdığı tespiti yapılarak, tutanak tutuldu.

-3 pompalı tüfek, 1 tabanca

İl merkezi genelinde ekiplerce yapılan şok uygulamalarda ise, şüphe üzerine durdurularak üst araması yapılan şüphelilerden Hamidiye Mahallesinde İ.A. adlı şüpheliden 1 adet ruhsatsız tabanca, İnderesi Caddesi üzerinde M.A. adlı şüpheliden 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, Küçük Sanayi Sitesinde B.T. adlı şüpheliden 1 adet pompalı tüfek, yine Küçük Sanayi Sitesinde Y. A.adlı şüpheliden pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

-“Mobil Park Polisi” park kontrolünde

Emniyetin oluşturduğu Mobil Park Polisi ekiplerince ise 20 Mart Salı günü yapılan çalışmalar esnasında şehir merkezinde 2 ayrı bölgede 10 park kontrol edilirken, parklarda bulunan toplam 95 kişinin kimlik sorgusu gerçekleştirildi.

Mobil Park Polisi’nin gün içinde sürekli şehir merkezindeki parkları kontrol ederek, şüpheli görünen kişi yada kişilerin kimlik sorgusunu gerçekleştirecek.

-Şehir giriş noktalarında araç ve kimlik sorgusu

Emniyet tarafından Yeşilyurt ilçe girişinde, Malatya-Adıyaman Karayolu üzerinde ve Malatya-Elazığ Karayolu üzerinde kurulan uygulama noktalarında ise 20 Mart Salı günü 3 ayrı ekip tarafından toplamda 157 aracın kontrol ve sorgusu yapılırken, araç içerisinde bulunan 372 kişinin de yine kimlik sorgusu gerçekleştirildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com