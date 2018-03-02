Şok Uygulamalarda 1 Firari ve 5 Silah Ele Geçti

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından, il merkezi çevresindeki semt ve mahallelerde sürdürülen şok denetimlerde cinayetten aranan bir kişi tabancayla ele geçirilirken, 4 kişi de 1 pompalı tüfek ve 3 ruhsatsız tabancayla yakalandı.

İl merkezinde kafe ve eğlence yerlerinin bulunduğu bölgelerdeki şok denetimleri çevre semt ve mahallelere de kaydıran polis ekiplerinin, şok uygulamaları sırasında TOKİ yolu üzerinde şüphelenilerek durdurulan bir şahısta ruhsatsız tabanca bulundu. Polise gösterdiği kimliğin sahte, gerçek adının A.A. olduğu, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 8 aylık hapis cezasının yanı sıra cinayetten arama kararı bulunduğu belirlenen şahıs gözaltına alındı.

Polis ekipleri, il merkezindeki şok denetimlerde de M.A.A. adlı şahısta 1 adet pompalı tüfek, Yamaç Mahallesi’nde A.A., Uçbağlar Mahallesi’nde D.Ö. ve Bostanbaşı Çiftlik Caddesi üzerinde de T.G. adlı şahıslarda ruhsatsız 1’er tabanca ele geçirdi.

Şahıslar gözaltına alınarak, haklarında soruşturmaya başlandı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com