“Sokağının Adı Sadrazam!.”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Fikret Şinasi Kazancıoğlu, Yeni Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Esnaflarla kahvaltı yapan Kazancıoğlu, daha sonra sorun ve istekleri dinledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Fikret Şinasi Kazancıoğlu, Yeni Sanayi Sitesi’nin Malatya’nın kalbi olduğunu söyledi.

“ŞEHRİN ORTASINDASINIZ AMA HİZMET ALAMIYORSUNUZ”

Yeni Sanayi Sitesi’nin şehrin ortasında kalmasına rağmen hizmet alamadığını ifade eden Kazancıoğlu, “Sizlerin sanayicilikten öte endüstriye geçmeniz gerekiyor. Siyasilerin ve belediyenin bunun altyapısını yapması lazım ama bugüne kadar bir çalışma yapılmamış. Sanayinin birçok dertleri var. Halen bir trafik karmaşası yaşıyorsunuz. Doğalgaz yok. Emniyetle ilgili yerel yönetim hiçbir şey yapmamış. Yaşanan hırsızlıkları üzülerek duyuyoruz. Burası, “Keçiyi saldım bayıra, Mevlam onu kayıra” tipinden herkes kendi şartlarını düzeltmeye çalışıyor. Burası düzgün ve üreten insanların olduğu bir yer olmasına karşın maalesef hizmet alamıyor” dedi.

“MALATYA’DA GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”

Kazancıoğlu, Malatya’da güzel hizmetleri hayata geçireceklerini dile getirerek, şunları söyledi: “Benim hikayeme bakın. Hikayemde bir kırıklık varsa oy vermeyin. Donanımlarıma bakın. Donanımlarımda bir kırıklık varsa oy vermeyin. Neler yapabileceğimi düşünün. Geleceği nasıl şekillendireceğimize bakın. Gerek meslek hayatımda, gerekse özel hayatımda aynen sizler gibiyim. Temiz ahlakı düstur edinmeye, helal kazanmaya itina gösterdim. Hikayem sizlerin hikayesiyle aynı. Ben sizden değil, bizden biriyim. O anlamda sadece sanayimize değil, mahallemize, komşumuza, sokağımıza ve şehrimize vefalı olmak zorundayız. Şehri şöhretleriyle buluşturacağız. Malatya’nın Kernek’i, suyu, havası, trafiği gibi şöhretleri var. Malatya’yı güzel olan şeylerle buluşturacağız.”

“OY VERDİNİZ AMA HİZMET ALAMADINIZ”

Vatandaşların oylarıyla destek vermelerine karşın, hizmet alamadıklarını kaydeden Kazancıoğlu, “Sanayi şehrin içinde ama hizmet anlamında geride kaldı. Şehrin içerisinde olmasına rağmen halen doğalgazı yok. Şehrin içerisinde olmasına rağmen hırsızlık var. Burayı size bırakmışlar. Ama veri alırken, Pazar günü gelip dükkanınızı açsanız sizlerden para alırken hatırlanıyorsunuz. Ama hizmet noktasında hatırlanmıyorsunuz. O anlamda ne olur bu seçimde adayların hikayelerine bakın. Biri 10 diğeri ise 5 yıl belediye başkanlığı yapmış. Ve hep iktidarla paralel olarak belediye başkanlığı yapmışlar. Milletimizde güzel işler yapılsın diye oy vermiş. Ama Malatya’ya hiçbir hizmet gelmemiş” ifadelerini kullandı.

“SADRAZAM MALATYA’DA, PADİŞAH DA ANKARA’DA OTURUYOR”

Kazancıoğlu, Malatya’yı en iyi hizmetlerle buluşturmak için göreve talip olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: “Belediye Başkanı kendi oturduğu sokağın ismini değiştirmiş ve sokağın ismini “Sadrazam” sokağı yapmış. Kendi sadrazam, padişah da Ankara’da oturuyor. Osmanlı’da vatandaşa bir saygı vardı. Hırsızlık, haksızlık, hukuksuzluk yapılmıyordu. Sadrazam isen bari adaletli ol. Bizi hiçe sayıyorlar. Şanlıurfa 2009 seçimlerinde bir ders verdi. Biz Şanlıurfa’dan daha mı kötüyüz? Dayatmaya karşı bir ders verelim. Hukuken hakkımız, dinen ise görevimiz. İyi ile kötü arasındaki farkı fark edeceğiz. Onu başkalarına da ileteceğiz. Ben sizin emrinizdeyim. Seçimden sonra partizanca tutum ve davranışlar olmayacak. Uzun yıllar TCDD’de genel müdür muavinliği ve bölge müdürlüğü yaptım. Allah şahittir, bilerek adaletsiz bir iş yapmadım. Ben hizmete talibim. Eğer görevi bize verirseniz, sizleri en güzel hizmetlerle buluşturacağız.”