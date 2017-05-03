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Malatya Haber -

Sokak Hayvanlarına Mikroçip

Sokak Hayvanlarına Mikroçip
  • 03.05.2017
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bir genelge doğrultusunda artık sokak hayvanları için de kimlik oluşturuluyor.

Yayımlanan genelgeye göre Belediyeler, sokak hayvanlarına mikroçip ve kulak küpesi takarak, bilgileri ve fotoğrafıyla birlikte Hayvan Koruma Bilgi Sistemi ( HAYBİS)’ne kaydedecekler. 1 Mayıs 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren genelgeyi Malatya Büyükşehir Belediyesi uygulamaya başladı.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, yayımlanan genelge doğrultusunda sokak hayvanlarının kayıt altına alınması için, her sokak hayvanına bir mikroçip ve kulak küpeleri takılacak. Ayrıca hayvanların fotoğrafları da çekilerek, bilgileri ile birlikte HAYBİS’e kaydedilecek.

Büyükşehir uygulamaya başladı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından teşvik desteğinin de verileceği uygulama, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren uygulanmaya başlandı.

Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden 3.500 adet mikroçip ve küpe temin eden Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanlara mikroçip ve kulak küpesi takarak, gerekli bilgileri HAYBİS’e kaydetmeye başladılar.

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