Sokak Tenisi Şöleni

Türkiye Tenis Federasyonu’nun TEB sponsorluğunda gerçekleştirdiği Sokak Tenisi etkinliklerinin Malatya ayağı bugün (Pazar günü) Malatya Park AVM önündeki açık alanda yapılacak.

Özellikle tenisi çocuklara sevdirmeyi ve tenisi geniş kitlelerin yaptığı bir spor haline getirmeyi hedefleyen Türkiye Tenis Federasyonu, 19–20 Mayıs tarihlerinde 81 ilde sokak tenisi etkinlikleri düzenledi.

Malatya’daki etkinliklerle ilgili olarak bilgi veren Türkiye Tenis Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Dilaver Gür, bugün (20 Mayıs Pazar) saat 15.00–18.00 arasında Malatya Park AVM önündeki alanda tam anlamıyla bir tenis şöleni gerçekleştirileceğini belirterek, yüzlerce çocuk ve gencin tenis oynayacağı bir organizasyon hazırladıklarını söyledi.

TTF’nin sokak tenisi etkinlikleri ile tenisin tanıtılması ve sevdirilmesini hedeflediğini belirten TTF Malatya Temsilcisi Dilaver Gür ‘AVM önündeki alanda yüzlerce çocuğumuzun aynı anda sokak tenisi oynayabileceği bir etkinlik düzenliyoruz. Etkinliklere katılacak çocuklarımızın tişört ve şapkaları da federasyon tarafından Malatya’ya gönderildi’ dedi.

TTF Malatya Temsilcisi Gür tüm sporseverleri sokak tenisi şölenine davet ettiklerini vurgulayarak ‘Anne ve babalar çocuklarını getirsinler, çocuklar tenis sporuyla tanışsın. Tenis, spor dalları arasında en estetik ve keyif veren dallardan biridir. Çocukların küçük yaşlardan itibaren tenisle tanışmaları onların gelecekte sportif kariyer edinmeleri şansını yakalamasına da yardımcı olacaktır’ diye konuştu.