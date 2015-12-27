Sokaklar Otopark Oldu
Malatya Belediyesi’nin özellikle kent merkezinde oto park sıkıntısını çözmeye yönelik herhangi bir çabası görülmezken, çevredeki sokaklar adeta otoparka dönüştü.
Valilik binası arkasındaki Ferhadiye Mahallesi de, özellikle gündüz saatlerinde, kent merkezinde işi olan vatandaşların, otopark bulamayınca otolarını bıraktıkları, zaman zaman çift taraflı parklarla ulaşıma kapandığı sokaklarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Hamikoğlu Sokağı’ndaki bir hasta ihbarına gitmek isteyen ambulans, belirtilen adrese çift taraflı parklar yüzünden güçlükle ulaşabildi.
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