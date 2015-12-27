Soma’da Büyük Kaza

Manisa’nın Soma İlçesi’ndeki Soma Holding’e ait olan kömür madeninde trafo patlaması nedeniyle yangın çıktı. Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün AFAD ve kurtarma ekiplerinden aldığı bilgiye göre saat 24.00 itibarıyla maden faciasında ölen işçi sayısının 157’ye ulaştığını açıkladı. Başkan Ergün, “Resmi olmayan bilgilere göre 157 ölü, 75 yaralımız olduğunu öğrendik” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Soma Eynez mevkisindeki bir kömür madeninde elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı. İşçiler ve itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sırasında çok sayıda işçi dumandan etkilendi.

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ yaptığı açıklamada, “Elektrik trafosunun patlaması sonucu özel sektöre ait bir maden işletmesinde yangın çıktı. Elektrik trafosundaki patlama tam vardiya zamanına denk geldiği için madende çok sayıda işçi bulunuyordu. Yaklaşık 300 işçinin madende mahsur kaldığı bilgisini aldık. Sayı konusunda bir netlik yok. Madende kalan işçilerimize temiz hava verilmeye başlandı.” dedi.