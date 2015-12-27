Sömestr Tatili Başladı

Malatya’da, 2012-2013 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi ve 15 günlük sömestr tatilinin başlaması nedeniyle Begüm Kartal İlkokulu’nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Karne dağıtım programına; Vali Vasip Şahin, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı. Vali Vasip Şahin, yaklaşık 171 bin öğrencinin karne alacağını belirterek öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileyip tavsiyelerde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut ise, öğrencilerin tatilde dinlenip sosyal ve kültürel aktivitelere katılmalarını tavsiye etti. Öte yandan öğrencilere karnelerinin yanı sıra çikolata ve süt ikram edildi.