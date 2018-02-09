“Son 20 Dakikadan Memnun Değilim”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, “Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Bugün yine 3-4 tane gol pozisyonuna girdik, yine kaçırmış olduk. Üzerinde çalışarak, önümüzdeki hafta bunları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası açıklamada bulunan Bulut, “Hafta içi basın toplantısında röportaj yaptığımızda söylemiştim, ‘Kasımpaşa iyi bir takım. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Hücuma hızlı çıkan bir takıma karşı oynayacağız.’ Bugün maça iyi başladık. 1-0 öne geçtik, duran toptan. Ondan sonra kenardan gelen bir ortada maalesef sağ bekimiz topu ıska geçerek, Trezeguet önüne düşen topa iyi vurarak maçı 1-1’e getirdi. İlk yarı ve ikinci yarının ilk 20 dakikasında iyi oynadığımızı düşünüyorum ama son 20-25 dakikada biraz geçişlerde yine sıkıntılar yaşadık. Çok fazla pas hatası yaptık. İstediğimiz baskıyı orta sahada olsun önde sağlayamadık. Rakibimiz savunmadan hücuma geçişlerini iyi yaparak, kalemizde pozisyon bulmaya çalıştı. Yine de aldığımız bu 1 puana sevinmemiz lazım çünkü rakibimize karşı 1 puan aldık ve önündeyiz, rakip hala arkamızda. O yüzden bugünkü maçtan, yaptığımız hatalardan ders çıkarmamız lazım. Nereleri düzeltmemiz lazım onları iyi analiz edeceğiz. Çünkü önümüzdeki hafta Bursaspor maçı, kolay bir maç olmayacak. Orada öyle hatalar yapmamamız lazım, daha kompakt ve agresif olmamız lazım. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Bugün yine 3-4 tane gol pozisyonuna girdik, yine kaçırmış olduk. Üzerinde çalışarak, önümüzdeki hafta bunları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bulut, bir gazetecinin ‘Bugün daha fazla mı beraberliği düşünen bir görüntünüz vardı?’ sorusuna, “Yok aslında öyle bir görüntümüz olduğunu düşünmüyorum. Zaten ilk yarıda 4-3-1-2 sistemiyle başladık. İki forvetle başladık. Daha baskı kurmamız anlamında zaman zaman iyi yaptık. Ondan sonra eski sistemimize 4-3-3 sistemine döndüm çünkü rakip kanatlardan bekler iyi öne çıkıp, ortalar kesiyordu nitekim zaten golü de o şekilde yemiş olduk. Beraberliğe oynadığımızı düşünmüyorum. Söylediğim gibi 70 dakika aslında iyi oynadık, pozisyonlarımızda oldu. Öne geçme fırsatını yakaladık, Gilberto’yla o da ofsayt olduğundan dolayı (zannetmesinden dolayı) tahmin ediyorum topa iyi vuramadı. Biraz daha iyi konsantre olmuş olsaydı ikinci golümüzü atardık. Michael ile yakaladığımız bir gol pozisyonu var. O yüzden oynanan 70 dakikadan memnunum ama son 20 dakikadan memnun değilim” şeklinde yanıt verdi.

Khalid Boutaib’in sakatlığına da değinen Bulut, “Khalid antrenmanda bir pozisyonda yanlış bir hareketten adalesini incitti. Tahmin ediyorum bir hafta 10 gün içerisinde bizimle yer alacak. Birinci derecede yırtık var. Bursaspor malına yetişeceğini düşünmüyorum” dedi.

Teknik Direktör Bulut, ara transferde 3. Lig takımlarından Düzyurtspor’dan alınan genç oyuncu Mustafa Eskihellaç’ı son 10 dakikada oyuna almasıyla ilgili soruyu da, “Mustafa gerçekten yetenekli bir kardeşimiz. Zaten onun hızı olduğundan dolayı son 10 dakikada maça sürdüm. İlk maçı olmasından dolayı biraz daha heyecanlıydı. Ama üzerine koyarak kesinlikle daha iyi yerlere gelecektir.” sözleriyle yanıtladı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi