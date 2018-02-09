“Son 20 Dakikadan Memnun Değilim”
Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, “Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Bugün yine 3-4 tane gol pozisyonuna girdik, yine kaçırmış olduk. Üzerinde çalışarak, önümüzdeki hafta bunları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.
Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası açıklamada bulunan Bulut, “Hafta içi basın toplantısında röportaj yaptığımızda söylemiştim, ‘Kasımpaşa iyi bir takım. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Hücuma hızlı çıkan bir takıma karşı oynayacağız.’ Bugün maça iyi başladık. 1-0 öne geçtik, duran toptan. Ondan sonra kenardan gelen bir ortada maalesef sağ bekimiz topu ıska geçerek, Trezeguet önüne düşen topa iyi vurarak maçı 1-1’e getirdi. İlk yarı ve ikinci yarının ilk 20 dakikasında iyi oynadığımızı düşünüyorum ama son 20-25 dakikada biraz geçişlerde yine sıkıntılar yaşadık. Çok fazla pas hatası yaptık. İstediğimiz baskıyı orta sahada olsun önde sağlayamadık. Rakibimiz savunmadan hücuma geçişlerini iyi yaparak, kalemizde pozisyon bulmaya çalıştı. Yine de aldığımız bu 1 puana sevinmemiz lazım çünkü rakibimize karşı 1 puan aldık ve önündeyiz, rakip hala arkamızda. O yüzden bugünkü maçtan, yaptığımız hatalardan ders çıkarmamız lazım. Nereleri düzeltmemiz lazım onları iyi analiz edeceğiz. Çünkü önümüzdeki hafta Bursaspor maçı, kolay bir maç olmayacak. Orada öyle hatalar yapmamamız lazım, daha kompakt ve agresif olmamız lazım. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Bugün yine 3-4 tane gol pozisyonuna girdik, yine kaçırmış olduk. Üzerinde çalışarak, önümüzdeki hafta bunları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Bulut, bir gazetecinin ‘Bugün daha fazla mı beraberliği düşünen bir görüntünüz vardı?’ sorusuna, “Yok aslında öyle bir görüntümüz olduğunu düşünmüyorum. Zaten ilk yarıda 4-3-1-2 sistemiyle başladık. İki forvetle başladık. Daha baskı kurmamız anlamında zaman zaman iyi yaptık. Ondan sonra eski sistemimize 4-3-3 sistemine döndüm çünkü rakip kanatlardan bekler iyi öne çıkıp, ortalar kesiyordu nitekim zaten golü de o şekilde yemiş olduk. Beraberliğe oynadığımızı düşünmüyorum. Söylediğim gibi 70 dakika aslında iyi oynadık, pozisyonlarımızda oldu. Öne geçme fırsatını yakaladık, Gilberto’yla o da ofsayt olduğundan dolayı (zannetmesinden dolayı) tahmin ediyorum topa iyi vuramadı. Biraz daha iyi konsantre olmuş olsaydı ikinci golümüzü atardık. Michael ile yakaladığımız bir gol pozisyonu var. O yüzden oynanan 70 dakikadan memnunum ama son 20 dakikadan memnun değilim” şeklinde yanıt verdi.
Khalid Boutaib’in sakatlığına da değinen Bulut, “Khalid antrenmanda bir pozisyonda yanlış bir hareketten adalesini incitti. Tahmin ediyorum bir hafta 10 gün içerisinde bizimle yer alacak. Birinci derecede yırtık var. Bursaspor malına yetişeceğini düşünmüyorum” dedi.
Teknik Direktör Bulut, ara transferde 3. Lig takımlarından Düzyurtspor’dan alınan genç oyuncu Mustafa Eskihellaç’ı son 10 dakikada oyuna almasıyla ilgili soruyu da, “Mustafa gerçekten yetenekli bir kardeşimiz. Zaten onun hızı olduğundan dolayı son 10 dakikada maça sürdüm. İlk maçı olmasından dolayı biraz daha heyecanlıydı. Ama üzerine koyarak kesinlikle daha iyi yerlere gelecektir.” sözleriyle yanıtladı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Aytaç duran toplarda hep maydanoz oluyor.Azubuike ve Aytaça şut çekmeyi yasaklamalı.Birde gereksiz geri paslarımız çok fazla.Helede rakip kale önünde bazen şaşkınlar ordusuna benziyoruz.İnşallah gılberto forvet hattında ilaç olacak.
Sevgili Erol hoca, geldiğinden beri iki maçta taktiğini anlayamadım.1 – Başakşehir maçının ilk yarısında, 2- Kasımpaşa maçında.Anladığım kadarıyla mesaj verdin ama mesajını herhalde yalnız ben anladım.İnşallah sıkıntılı duruma düşmeyiz.Çünkü benim kuşak 1989 yılında ligden nasıl düştüğümüzü hatırlar.
Düşecek takımlar Karabük Osmanlı Alanya
sn tanrıverdi göreve gelsin.aziz ykldırım gibi kodaman insan.en aşşağı uefa gideriz.hemde malatya doğmuş büyümüş
hocam antalya ve kasım paşa maçlarındaki oyuncu değişikliklerin harikaa… yerinde değişikliklerr.. hele hele şu kurtarıcı eren tozlu gibi kurtarıcımız varya bizin sırtımız daha yere gelmez.. ne topçuymuş eren tozlu yaaa.. önümüzdeki sezon ere tozlu ‘yu avrupa liglerinde görürseniz şaşmayın.. malatyasprumuz iyi para kazandırır bakın görün size diyim
Hocam iyisin,hoşsunda takımın şu lüzumsuz yere haddinden fazla geri pas yapma hastalığını gidersen iyi olacak.Murat Yıldırım çok geri pas yapıyor.İleri arapaslarla adam kaçırtsan Gilberto çok gol atar.Buna uygun topçu.Ayrıca ceza sahası dışından arada sırada kaleye şut çekmelerini söylesen daha iyi olur.Ayrıca şu Aytaçın her duran topa vurması çok sinir bozucu.Kurgunu Gilberto üzerine kur seni ve bizi mahcup etmeyecek.Başarılar.
Erol hocam, siz Malatya için bulunmaz bir insansınız. Elinizden geleni yapıyorsunuz, taktik anlayışı ve oyunu okumanız mükemmel, eldeki imkanlar İle Harika işler yapıyorsunuz. Allah size, sağlık ve. mutluluklar versin. Sevgilerimle
Zaten kanatlarımız zayıf,rakip kaleye orta yapacağımız zamanda kale önünde kimse yok.Kanattan gelen oyuncumuz durup bekliyor ki orta yapacak adam gelsin.Erol hoca kanat organizasyonlarına çalıştırmalı.Yoksa bir kişinin insafına bırakarak gol yollarında daha çok bekleriz.
Degerli hocam o zaman neden eren dururken deningi cikardiniz ? Bu adam size ne yapti bilmiyorum ki. Herkesin dilinde dening var. Adam girince oyunun seklini degistiryo son 20 dk da yapiyo bunlari. Ayda yilda bir ilk 11 cikti onda da oyundan aldiniz demek bizim bilmedigmz bise var saygi duyuyorm yine de napaym.
boutaip indirecek gilberto atacak…birileri şu aytaça herşeye karışmamasını söylesin..
Hocam oyuncu değişikliklerinden sonra takımın ayarı bozuldu.Bu DENİNG takıntın neden acaba ligtv devre arası oyuna etki eden oyuncu Dening diyor sen onu alıyorsun bu erende ısrar bizi zora sokar bjk maçındada azuyu çıkardın baskı yedik
Hoca sen bu seth i nasıl oynatiyorsun bal liginden bir sağbek al bu adamdan iyi olur rahman ı orda dene ama bu seth le olmaz yazık gerçekten
Mustafa ile ilgili yaklaşımınız çok iyi inşaallah Berk Yıldız içinde fırsatlar oluşturursunuz.