Son Antrenman Yapıldı

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta sahasında Gaziosmanpaşaspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı.



Gaziosmanpaşaspor ile evinde 13. Karşılaşmasına çıkacak olan Yeni Malatyaspor, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör Gürses Kılıç yönetiminde yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girdi.



Deplasmanda iyi bir görüntüsü olmayan Gaziosmanpaşaspor’u sahasında yenerek, rahatlamak isteyen Sarı-siyahlı ekipte, teknik direktörü Gürses Kılıç’ın Diyarbakırspor karşılaşmasında futbolcuların ortaya koyduğu mücadelenin aynısını Gaziosmanpaşaspor ekibine karşıda sürdürmelerini istediği öğrenildi.



Sahasında oynadığı 12 karşılaşmada sadece 3 kez galip gelebilen Yeni Malatyaspor’da hafif sakatlıkları bulunan Alparslan ve Gökhan Çakır’ın Gaziosmanpaşaspor karşılaşmasında teknik direktör Gürses Kılıç’ın görev vermesi halinde forma giyebilecekleri bildirilirken, sakatlığı devam eden Bülent’in durumunun maç saatinde belli olacağı açıklandı.



Öte yandan Cumartesi günü Malatya İnönü Stadı’nda saat 14.30’da başlayacak olan mücadelenin hakemleri açıklandı. Buna göre karşılaşmada; Hakan Akmısır düdük çalacak. Akmısır’ın yarımcılıklarını Serkan Gülçer ile Koray Yıldızer yapacak. Özkan Çeliker ise, karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev yapacak.

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